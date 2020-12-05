В результате украинского обстрела Петровского района Донецка повреждено два дома

Стрельба по столице велась с украинских позиций в Марьинке
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок шахты «Трудовская», что в Петровском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В СЦКК отметили, что в результате обстрела – поврежден жилой дом.
- Зафиксированы повреждения кровли дома по адресу: улица Карнавальная, 84, также повреждено остекление в доме по адресу: улица Бокия, 1/3 - рассказали в представительстве.
Информации о жертвах не поступало.
В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали, кто стрелял по окраинам Донецка, в результате чего были повреждены два дома.
- Огонь вели военнослужащие 2-го батальона 79-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Киева, - сказали в оборонном ведомстве ДНР.
В УНМ отметили, что стрельба по столице велась из Марьинки.
- Сразу после обстрела БМП-2 противника покинула огневую точку и скрылась на улице Шевченко, - рассказывают в Народной милиции Республики. - Боевики замаскировали технику, укрыв ее за жилыми постройками.
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