В результате украинского обстрела Петровского района Донецка повреждено два дома

Стрельба по столице велась с украинских позиций в Марьинке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские вооруженные формирования обстреляли поселок шахты «Трудовская», что в Петровском районе Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК отметили, что в результате обстрела – поврежден жилой дом.

- Зафиксированы повреждения кровли дома по адресу: улица Карнавальная, 84, также повреждено остекление в доме по адресу: улица Бокия, 1/3 - рассказали в представительстве.

Информации о жертвах не поступало.

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики рассказали, кто стрелял по окраинам Донецка, в результате чего были повреждены два дома.

- Огонь вели военнослужащие 2-го батальона 79-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Киева, - сказали в оборонном ведомстве ДНР.

В УНМ отметили, что стрельба по столице велась из Марьинки.

- Сразу после обстрела БМП-2 противника покинула огневую точку и скрылась на улице Шевченко, - рассказывают в Народной милиции Республики. - Боевики замаскировали технику, укрыв ее за жилыми постройками.

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