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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 декабря 2020 года: за все время выздоровели 5618 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 5 декабря 2020 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пока вакцина ДНР недоступна, ношение маски остается самым надежным способом защиты

Пока вакцина ДНР недоступна, ношение маски остается самым надежным способом защиты

Фото: Олег ЗОЛОТО

За все время коронавирус в ДНР выявили у 11476. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 4 декабря проведено 496 исследований, из них выявлено 147 случаев заболевания и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, за сутки выписано 333 человека. Кроме того, зарегистрировано 13 летальных случаев – мужчины в возрасте от 48 до 83 лет и женщины в возрасте от 43 до 83 лет.

- За сутки выявлено 116 случаев пневмоний, на 23 случая больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 83. Всего на лечении 1500 пациентов с пневмониями, из них 506 на кислородной поддержке (плюс 23 за сутки), - говорится в сообщении.

Сейчас на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4778 пациентов, выписаны – 5618 человек, летальных случаев – 1080.

Всего в мире на утро 5 декабря 66 231 013 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 705 975 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В ДНР работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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