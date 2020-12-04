Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 декабря 2020 года: Беременные женщины, нуждающиеся в госпитализации, смогут бесплатно сдать тест на COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 160 жителей, а 17 – умерли. За это время 43 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 429 исследований, из них выявлено 140 случаев заболевания (32,6%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 11309. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4954 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 5285.

К сожалению, зарегистрированы 17 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 52 до 85 лет и женщины в возрасте от 51 до 76 лет. Всего летальных случаев – 1067.

Также за сутки выявлены 93 случая пневмоний, на 3 случаев меньше, чем за предыдущий день. 70 человек госпитализировали. Всего на лечении 1498 пациентов с пневмониями, из них 493 на кислородной поддержке (+15 за сутки).

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, в Минздраве сообщили, что беременные женщины, нуждающиеся в госпитализации, смогут бесплатно сдать тест на коронавирус.

- При выявлении у беременной женщины показаний для плановой госпитализации, ей будет бесплатно проводиться ПЦР-исследование на наличие COVID-19 непосредственно перед планируемой госпитализацией, не ранее, чем за три дня до нее, и госпитализироваться беременные женщины будут уже с результатом исследования, – говорится в сообщении.

Уточняется, что до получения результатов исследования беременная будет находиться в специально выделенной палате или отделении, чтобы исключить возможные риски заражения ранее обследованных женщин.

В Минздраве отметили, что беременным, которые переболели COVID-19 ранее, тест проводиться не будет. Кроме того, при наличии у беременной симптомов острых респираторных вирусных инфекций, она будет госпитализирована в перинатальный центр в Макеевке, независимо от результата проведенного ПЦР-исследования.

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