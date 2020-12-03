Детский травматолог Евгений Жилицын: Горжусь своим отделением и коллективом врачей

Евгений Владимирович вместе со своей командой создает для пациентов комфортные условия Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

...Продолжение.

Заведующий детским отделением Республиканской травматологии Евгений Жилицын рассказал «Комсомолке» об особенностях работы в военное время.

- Мы не перестали лечить ни одну патологию, которую лечили до войны. К нашему сожалению, добавилось еще одно направление - после обстрелов стали поступать дети с минно-взрывными ранениями. К таким травмам никто не был готов. Это факт. Пришлось учиться на ходу. Больше 120 детей с ранениями прошли через наш стационар. За все время умер один ребенок, которого привезли к нам в больницу. Во время обстрела около Дворца молодежи «Юность» ему оторвало ноги. Некоторое время «скорая» не могла проехать из-за обстрела. Мальчика доставили к нам в больницу в очень тяжелом состоянии. Мы сутки боролись за его жизнь - проводили хирургические вмешательства, переливание крови, все возможное... Но случилось неизбежное. Для нас это было настоящим стрессом.

- Сколько всего детей проходит через отделение?

- Через стационар проходит примерно 1200 детей в год. В поликлинику обращаются около 15 тысяч за год и около 8 тысяч - в травмпункт. В общей сложности наша больница обслуживает около 23 - 25 тысяч детей в год. Притом, что это не детская больница, у нас всего лишь одно отделение для детей. А что говорить за республиканскую детскую больницу? Сколько через нее проходит? Это десятки тысяч детей, которых лечат на территории Республики. А на лечение в Россию вывезли чуть больше 1000 детей за шесть лет - это по всем направлениям, не только травматология. Больше всего вывозили в самом начале войны. Тогда через благотворительную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы» московские врачи передавали нам советы: «Кровь остановили - и отправляйте к нам».

- Сейчас много операций проводите?

- Каждый вторник и четверг мы проводим по 6-8 операций. А бывает, и до 15 доходит. Сейчас в нашем отделении больше детей, чем было до войны.

Евгений Жилицын вместе с республиканским детским травматологом Владимиром Воропаевым проводят уникальные операции. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Почему? Ведь до 2014 года отделение охватывало весь Донбасс.

- Да и сейчас к нам едут отовсюду - из Луганской Народной Республики, из России - Крыма и Ростовской области. Пока не было коронавируса, активно ехали из городов, подконтрольных Украине - Мариуполя, Краматорска, Славянска. Мы не отказываем никому, не вдаваясь в паспортные данные и прописку. Наша команда работает по принципу - главное помочь.

- В отделении много врачей? Есть на кого положиться?

- У нас в отделении восемь врачей, в том числе молодых. Это одна большая и сплоченная команда. И мы всегда чувствуем поддержку и внимание к детскому отделению со стороны администрации и, в частности, директора Республиканского травматологического центра Александра Кравченко.

- Как обучаете молодежь?

- Беру в операционную и обучаю. Когда они приходят из университета, у них общие навыки. Я передаю им все, что знаю сам. На курсы отправлять на этом этапе нет смысла. Сначала они должны сформироваться, научиться чему-то и только потом ехать на курсы, чтобы узнавать что-то новое и внедрять это в работу.

- Проще взять человека, только закончившего университет, или же уже сформированного врача?

- Мне удобнее обучать медика с нуля. Молодежи нужно реализовываться, среди нее много талантливых ребят.

«Нужно идти в ногу со временем»

Евгений Жилицын убежден, что часть детей, которых отправляют на лечение в Россию, нет смысла вывозить - их можно лечить в Республике.

- Я говорю именно о своем направлении. Мы бы могли проводить эти операции на своей территории. Просто иногда бывают случаи, что нет подходящего оборудования, - поясняет Евгений Владимирович. - Оно дорогостоящее. Но если прикинуть, то отправка детей на лечение в Россию с учетом перелета, проживания и затрат на лечение выходит не дешевле. Мы благодарны нашему Минздраву за то, что всегда прислушиваются к нашим просьбам и стараются помочь по мере возможности.

- Какой здесь может быть выход?

- Наша больница должна стремиться к тому, чтобы мы не испытывали нехватку высокотехнологического оборудования, инструментов для операций. Пациентов, которых не могут взять на себя районы и другие города, отправляют именно к нам. Поэтому на нас лежит большая ответственность. Министерство здравоохранения в силу возможностей помогает, но стоит понимать, что у них также ограниченные ресурсы. Поэтому я стучусь во все двери, в том числе и благотворительные организации. «Справедливая помощь Доктора Лизы» - одна из таких.

- Как обстоят дела с кадрами? Все ли умеют пользоваться таким оборудованием?

- Даже при наличии оборудования и инструментария, необходимого для оказания травматологической помощи, возникает вопрос - во всех ли больницах врачи смогут его установить? Необходимо повышать уровень квалификации кадров. Так было везде и всегда. Нужно развиваться - без этого никуда. Необходимо идти в ногу со временем, посещать курсы в России. Это тоже требует немалых затрат. Министерство здравоохранения по понятным причинам не может отправить на такие курсы всех врачей - слишком затратно получается.

По целому ряду причин во многих больницах старое оборудование. Но это не значит, что в этом случае нельзя вылечить. Можно. Главное - это профессиональный подход. Я всегда говорю, что не стоит винить врачей, если они лечат вас тем оборудованием, которое у них есть. Ни один врач не идет в операционную, чтобы сделать плохо. Все идут только для того, чтобы сделать хорошо, и прилагают для этого все свои усилия.

Заведующий детским отделением Республиканской травматологии Евгений Жилицын Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Дети с какими травмами чаще попадают в отделение?

- Мы лечим не только детей, получивших травмы. Есть дети, рожденные с аномалиями развития, имеющие деформацию, укороченные конечности, опухоли костно-мышечной системы. Это серьезные вещи.

- И опухоли удаляете?

- Такие операции тоже проводим. Удаляем доброкачественную опухоль, часть кости замещаем трансплантатами, сохраняя ребенку пораженную опухолью конечность. Это очень дорогостоящие операции из-за материала. Иногда и до полумиллиона доходит. В этом направлении нам в большей мере помогают благотворительные организации. Бывали случаи, когда люди самостоятельно обращались в больницы России, но в итоге, по разным причинам, возвращались к нам. Мы не отказываем даже в самых сложных и рискованных ситуациях. Стараемся приложить все усилия, чтобы сохранить ребенку конечность.

- Вас звали работать в Россию? Не задумывались о переезде?

- Много куда звали. Не только в Россию. Это происходит регулярно. Спрашивают: «Что ты там делаешь?».

- Что отвечаете?

- Я здесь нужен. Я это знаю. Первый этап, который был самым тяжелым, мы преодолели. Но война еще не окончена. Дети продолжают получать ранения. В большинстве случаев помощь нужна здесь и сейчас. Куда везти детей? В Россию? А если не доедут? Совесть замучает. Мой духовный наставник, священнослужитель, который также никуда не уехал, сказал так: «Я был здесь, когда все было хорошо. Как я могу уехать, когда плохо?» Я не осуждаю тех людей, которые отсюда уехали. У всех были разные причины. У меня тоже есть ребенок - я не могу гарантировать, что мы с семьей никуда не уедем. В зависимости от обстоятельств. Но сейчас я нужен здесь.

- Вы гордитесь своим отделением?

- Однозначно. Мы его не только сохранили, но и всячески развиваем. Я горжусь своим коллективом. Несмотря на столь тяжелое время, мы выполняем высокотехнологические операции и при этом делаем ремонты. Есть детская комната. У нас формат пионерского лагеря. Мы создаем комфортные условия для пациентов, потому что в комфорте лечиться намного лучше. От настроения ведь тоже многое зависит. Для того, чтобы во время лечения дети продолжали радоваться, мы устраиваем для них праздники.

Жилицын Евгений Владимирович родился в 1979 году в Амвросиевке - в 20километрах от границы с Россией. Учился в обычной средней школе, которую закончил в 1996 году с серебряной медалью. Тогда же поступил в Донецкий медицинский университет. Окончил его в 2002 году и был принят на работу в детское отделение Областной травматологической больницы города Донецка. В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата медицинских наук. Сейчас занимает должность заведующего детским отделением.

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