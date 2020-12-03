Коронавирус в ДНР, последние новости на 3 декабря 2020 года: Лечение от COVID-19 получают 4885 пациентов

Переболевших коронавирусом превышает число пациентов с таким диагнозом на утро 3 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения ДНР получило результаты исследований на коронавирус. У 156 человек диагноз подтвердился. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 2 декабря проведено 486 исследований, из них выявлено 156 случаев заболевания (32,1%) и у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выписано 62 человека. Кроме того, зарегистрировано 16 летальных случаев – мужчины в возрасте от 42 до 87 лет и женщины в возрасте от 63 до 80 лет, — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии коронавируса в ДНР было зарегистрировано 11 149 случаев заболевания. Из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находится 4885 пациента, выписаны 5242 человека, летальных случаев – 1050.

Также за сутки выявлено 96 случаев пневмоний. Это на один случай меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 76. Так что всего на лечении 1499 пациентов с пневмониями. На кислородной поддержке находится 479.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе ведомства.

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