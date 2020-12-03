Уникальные маски были доставлены в госпитальные базы Донецка и Снежного волонтерами Международной группы «Москва-Донбасс»

Такие маски даже в Москве еще не видели. Фото: архив волонтерской группы "Москва-Донбасс"

Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» совместно с УНМ ДНР передали в ДНР уникальные маски последнего поколения для медиков, работающих в «красных зонах». Часть была передана в отделение для больных COVID-19 больницы №3 города Донецка и часть - в центральную городскую больницу города Снежное.

- Мы передали антиковидные маски 3-го поколения (Vizard-M Tutorial 2.0) для медиков, работающих в «красной зоне», а также доставили им моющие и дезинфицирующие средства, - рассказала руководитель волонтерской группы «Москва- Донбасс» Елена Романенко. – Уже на этой неделе эти уникальные маски и дезсредства наши волонтеры доставят также в госпитальные базы больницу №17 Донецка и в Докучаевск. Врач в такой защите может работать до 20 часов. Мы благодарим за помощь медикам Республики Анастасию Михайловскую, Дмитрия Зайко, Дмитрия Норенкова, а также генерального директора ООО "Инката" (Беларусь) Петра Дудина. Кроме того, готовим полные комплекты противочумных костюмов для работы в «красных зонах», которые тоже доставим в Республику в ближайшее время. Их жертвует одна из пошивочных фабрик Москвы.

Эт поможет нашим медикам в "красных зонах". Фото: архив волонтерской группы "Москва-Донбасс"

Подробнее об этом событии рассказала главный врач Центральной городской больницы г. Снежное Людмила Житенко.

- Я благодарю эти организации за оказанную помощь. Таких масок для защиты у нас еще не было, мы их получили впервые. В них можно работать до 20 часов, — пояснила Людмила Житенко.

В свою очередь представитель волонтерской группы «Москва-Донбасс» Юлия Гончарова рассказала:

- Такие маски состоят из фильтров разной толщины и обезопасят врачей, которые контактируют с больными коронавирусом. В красной зоне отделения работают 50 человек, именно для них мы привезли эти 50 масок и более 500 фильтров для них. Подчеркну, что это многоразовые маски, которые будут очень полезны для медиков. Также мы привезли в больницу моющие и дезинфицирующие средства. Мы планируем оказать такую же помощь аналогичным отделениям в Донецке и других городах Республики, - поделилась волонтер.

А кроме того, была оказана помощь дезсредствами. Фото: архив волонтерской группы "Москва-Донбасс"

Волонтерская группа «Москва-Донбасс» с первых дней войны помогает жителям Республики. На их счету 32 гуманитарных "конвоя", организованных без копейки из бюджета РФ. А кроме того, они стали инициаторами масштабного духовного проекта «Нерушимая стена». В дар дончанам переданы десятки произведений духовной живописи, изготовленные иконописцами России, а также книги и картины. Все это осуществляется при финансовой поддержке частных лиц и благотворителей России, зарубежья, а также непосредственном участии Управления народной милиции ДНР.

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