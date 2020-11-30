Погода на декабрь 2020 в Донецке: Зимнее морозы начнутся только в середине месяца

Синоптики прогнозируют теплое начало зимы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На протяжении всей осени погода в Донецке была теплой. Привычных дождей практически не было. А столбик термометра в основном фиксировал «плюс». Всего несколько дней были морозными.

- Конец октября и ноябрь были непривычно теплыми. Такая погода вдохновляла на прогулки и фотосессии, - говорит дончанин Александр. – Обычно в ноябре стоит крепкий мороз, из-за которого на улицу выходить не хочется и хорошенько насыпает снега, а в этом году пару раз выпал: и то совсем немного и задержался он надолго.

После такой аномально теплой осени возникает вопрос: какой же в этом году будет зима?

По предварительным прогнозам синоптиков - декабрь 2020 начнется с плюсовых температур днем, ночью возможны заморозки до -1°, -2°.

В первый день зимы столбик термометра покажет до +4°.

До 10 декабря погода в Донецке будет преимущественно ясной. Осадки начнутся только с 11 числа. Дожди будут идти до 15 декабря.

16 декабря прогнозируется снег. С этого числа начнутся и зимние морозы (-6°, -10°). А 27 чиста столбик термометра будет показывать от 19° до 25° ниже нуля.

Поскольку конец декабря будет снежным и морозным, то и Новый год дончане встретят с новогодним настроением. 31 декабря синоптики предвещают от -3° до -5°.