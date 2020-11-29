Денис Пушилин: Народная милиция готова к выполнению боевых задач любой степени сложности

Денис Пушилин поблагодарил военных за защиту мирного труда дончан. Фото: denis-pushilin.ru

В субботу, 28 ноября, Глава ДНР, Верховный главнокомандующий Денис Пушилин принял участие в подведении итогов за летний период обучения военнослужащих Народной милиции ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства.

Командование НМ доложило о результатах учебного периода, поставило перед личным составом приоритетные задачи на 2021 год. Затем к собравшимся обратился Верховный главнокомандующий Денис Пушилин.

ДЛЯ МЕДИКОВ УЧРЕДЯТ СПЕЦИАЛЬНУЮ НАГРАДУ

- Этот год выдался исключительно трудным и напряженным. Государство столкнулись с задачами, опыта решения которых у нас не было. Тем не менее, имеются основания утверждать, что ситуация с распространением пандемии COVID-19 находится под контролем. Отмечается тенденция к уменьшению количества пациентов, нуждающихся в госпитализации. Отдавая дань героизму и мужеству медицинских работников Республики, мной инициировано учреждение государственной награды за заслуги в сфере здравоохранения. Работа над проектом уже ведется, – подчеркнул Глава ДНР.

Он поблагодарил военных медиков за умелую организацию работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции в соединениях и войсковых частях. В частности, отметил работу начальника медицинской службы полковника Натальи Липовской и старшего офицера службы полковника Оксаны Клименко. Им были вручены цветы от Главы ДНР.

ВЫДЕЛЯТ ДЕНЬГИ ДЛЯ ВЫПЛАТ УЧАСТНИКАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Денис Пушилин сообщил, что в Республике началось финансирование мероприятий, связанных с реализацией Указа Главы ДНР от 21 октября 2020 года № 368. Таким образом, стартовал процесс оформления и выдачи документов, подтверждающих статус участника боевых действий и члена семьи погибшего при защите ДНР.

Кроме того, на прошедшей неделе парламент принял изменения в ряд законов, создав тем самым условия для начала фундаментальных преобразований в сфере обороны и военного строительства.

- Хочу сообщить, что работа над формированием проекта республиканского бюджета – 2021, включающего в себя расходы по социальному, пенсионному обеспечению военнослужащих, в том числе участников боевых действий и членов их семей, находится на завершающей стадии, - сказал Глава ДНР.

Он отметил, что задачи, стоящие перед Республикой в следующем году, масштабны. При этом успех их реализации в решающей степени определяется уровнем боеспособности вооруженных сил. Так же, как не должно оставаться иллюзий относительно «мирных» намерений Украины и ее союзников.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших воинов при защите Донецкой Народной Республики.

- Оперативные данные об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также результаты, продемонстрированные вами в ходе учебно-тактических занятий, свидетельствуют о том, что Народная милиция готова к выполнению учебных и боевых задач любой степени сложности в любой обстановке, — подчеркнул лидер страны.

Он напомнил об успешном выступлении команды УНМ ДНР на соревнованиях «Донецкий рубеж – 2020», в ходе которых военнослужащими была одержана победа в 18 из 24 номинаций.

- Благодарю вас за то, что чтите традиции русской армии, приумножаете славу русского оружия. За то, что, стойко перенося трудности и лишения военного времени, рискуя жизнью, вы охраняете мирный труд наших граждан, вселяя в них уверенность в победе, – сказал Денис Пушилин.

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