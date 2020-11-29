Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 ноября 2020 года: Количество умерших от COVID-19 в Республике за все время превысило тысячу человек

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 42 жителя, а 13 – умерли. За это время ни один житель не выписан после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 95 исследований, из них выявлено 39 случаев заболевания (41%) и у 3 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 10652. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4566 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 5080.

К сожалению, зарегистрированы 13 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 48 до 83 лет и женщины в возрасте от 43 до 83 лет. Количество умерших от COVID-19 в Республике за все время превысило психологическую отметку в тысячу человек. Всего летальных случаев – 1006.

Также за сутки выявлен 91 случай пневмоний, на 7 случаев меньше, чем за предыдущий день. 55 человек госпитализировали. Всего на лечении 1710 пациентов с пневмониями, из них 479 на кислородной поддержке (+16 за сутки).

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, в понедельник, 30 ноября вновь откроется гуманитарный коридор в Еленовке. Сейчас в ДНР на линии разграничения работает только один пункт пересечения «Еленовка» под Донецком - с 9.00 до 16.30 по московскому времени. По нему пропуск людей осуществляется два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.

Прибывшие жители заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19 или проходят платное тестирование на КПВВ. В случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту пребывания А в случае положительного результата – направляются в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР из-за снижения количества пациентов с коронавирусом закроют часть госпитальных баз

Часть перепрофилированных под коронавирус больниц вернется к работе в штатном режиме (подробнее)