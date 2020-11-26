В ДНР из-за снижения количества пациентов с коронавирусом закроют часть госпитальных баз

Медучреждения вернутся к прежней работе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В оперативном штабе министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики приняли решение прекратить госпитализацию пациентов с Covid-19 или подозрением на коронавирус, а также пневмониями. Об этом сообщил глава здравоохранительного ведомства ДНР Александр Оприщенко.
- Исключение в ближайшее время – после выписки последнего пациента – из перечня госпитальных баз позволит учреждениям функционировать в штатном режиме, однако, учитывая имеющиеся навыки медицинского персонала при работе с пациентами с COVID-19 и пневмониями, в случае необходимости и ухудшении эпидемиологической ситуации вышеуказанные учреждения могут быть перепрофилированы в госпитальные базы в экстренном порядке, - отметил министр здравоохранения Республики.
Какие больницы вернуться к прежней работе:
- донецкая центральная городская клиническая больница №6;
- городская больница Донецка №11;
- городская больница Донецка №4;
- городская больница Снежного №2;
- городская больница Енакиево №3;
- центральная районная больница Старобешевского района;
- шахтерская больница;
- городская больница Макеевки №6;
- центральная городская больница Тореза;
- центральная районная больница Амвросиевского района;
- городской наркологический диспансер Макеевки;
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