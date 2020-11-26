В ДНР из-за снижения количества пациентов с коронавирусом закроют часть госпитальных баз

Медучреждения вернутся к прежней работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперативном штабе министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики приняли решение прекратить госпитализацию пациентов с Covid-19 или подозрением на коронавирус, а также пневмониями. Об этом сообщил глава здравоохранительного ведомства ДНР Александр Оприщенко.

- Исключение в ближайшее время – после выписки последнего пациента – из перечня госпитальных баз позволит учреждениям функционировать в штатном режиме, однако, учитывая имеющиеся навыки медицинского персонала при работе с пациентами с COVID-19 и пневмониями, в случае необходимости и ухудшении эпидемиологической ситуации вышеуказанные учреждения могут быть перепрофилированы в госпитальные базы в экстренном порядке, - отметил министр здравоохранения Республики.

Какие больницы вернуться к прежней работе:

- донецкая центральная городская клиническая больница №6;

- городская больница Донецка №11;

- городская больница Донецка №4;

- городская больница Снежного №2;

- городская больница Енакиево №3;

- центральная районная больница Старобешевского района;

- шахтерская больница;

- городская больница Макеевки №6;

- центральная городская больница Тореза;

- центральная районная больница Амвросиевского района;

- городской наркологический диспансер Макеевки;

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