«Орденом Республики!» Денис Пушилин наградил Краматорский комендантский полк

Глава ДНР прикрепил награду к боевому знамени. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин наградил Краматорский комендантский полк орденом Республики.

- Шесть лет прошло с тех пор, как личный состав Комендантского полка принял присягу на верность жителям ДНР, - говорит Денис Владимирович на торжественном построении личного состава полка. - За это время отдельные отряды и участники Народного ополчения, доказавшие свой героизм и отвагу при обороне Славянска, Краматорска, в боях за Горловку и Шахтерск, стали крепким военным братством.

На знамени полка уже есть медаль «За оборону Шахтерска». Фото: denis-pushilin.ru

Руководитель государства отметил, что военнослужащие прошли по всем горячим точкам Республики: бились за Донецкий аэропорт, освобождали Углегорск и Дебальцево.

- Личное мужество многих из вас – пример для сегодняшних новобранцев, - подчеркнул Пушилин.

На знамени полка уже есть медаль «За оборону Шахтерска».

- Сегодня я с гордостью хочу вручить воинской части орден Республики. Спасибо за службу! - сказал Глава ДНР и прикрепил награду к боевому знамени.

Пушилин вручил государственные награды и отличившимся военнослужащим. Фото: denis-pushilin.ru

Также Денис Пушилин наградил отличившихся военнослужащих.

- Семь бойцов были награждены знаками отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени, «Георгиевский крест» IV степени», почетной грамотой и благодарностью Главы ДНР, - сообщили в пресс-службе руководителя государства.

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