Коронавирус в ДНР, последние новости на 24 ноября 2020 года: Количество заболевших COVID-19 в Республике за все время превысило 10 тысяч человек

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 160 жителей, 10 – умерли. За это время после выздоровления от COVID-19 выписали 246 жителей. А общее количество заболевших COVID-19 в Республике за все время превысило 10 тысяч человек.

- Проведено 1051 исследование, из них выявлено 153 случая заболевания (14,6%) и у 7 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 10004. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4236 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 4843. Из них 246 – за минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 10 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 41 до 80 лет и женщины в возрасте от 44 до 87 лет.

Также за сутки выявлено 79 случаев пневмоний, на 31 случай больше, чем за предыдущий день. 54 человек госпитализировали. Всего на лечении 1666 пациентов с пневмониями, из них 485 на кислородной поддержке (+17 за сутки).

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, в понедельник, 23 ноября, через гуманитарный коридор в Еленовке на территорию Республики было запущено 23 автомобиля и 121 человек. В сторону Украины проследовали 15 машин и 75 человек.

Напомним, что сейчас в ДНР на линии разграничения работает только один пункт пересечения «Еленовка» под Донецком - с 9.00 до 16.30 по московскому времени. По нему пропуск людей осуществляется два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.

Прибывшие жители заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19 или проходят платное тестирование на КПВВ. В случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту пребывания А в случае положительного результата – направляются в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

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