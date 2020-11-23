«Нам нужно учиться на чужих ошибках»: Александр Ходаковский прокомментировал получение гражданами ДНР повесток из военкоматов

Александр Ходаковский одобрил инициативу сбора запасников Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Создатель бригады «Восток» и экс-министр государственной безопасности Александр Ходаковский прокомментировал недавний указ Главы ДНР, в соответствии с которым резервисты обязаны явиться на пункты предварительного сбора. Делается это, как говорится в указе, для контроля наличия граждан, пребывающих в запасе и приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для комплектования резервных подразделений и подразделений мобилизационного резерва.

«Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт».

- Это сегодня во всех телефонах сотового оператора «Феникс». На фронте пока без перемен, но все-таки Карабах не прошёл бесследно - ответственные за мобготовность начинают понемногу шевелиться. Учиться на чужих ошибках предпочтительнее, чем на своих, - прокомментировал Александр Ходаковский.

Ранее Ходаковский выступил за всеобщую воинскую повинность, призыв на воинскую службу с правом перехода на контрактную основу.

- Призывники в действующие части не идут, но те, кто нашёл себя в армии, могут связать с ней жизнь и пойти защищать Родину. Дело за малым: в конце концов перестать притворяться государством, но стать им, - отметил он. - находясь в состоянии войны - не имеем ни одного военного человека в правительстве. Я предлагал реанимировать хотя бы созданный некогда в пику совбезу комитет обороны - но не нашёл понимания. Я говорю, что по сути мы больше Карабах, но по форме - больше Ереван в его предкапитуляционном состоянии.

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