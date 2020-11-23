Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 ноября 2020 года: 9844 случаев COVID-19 было выявлено в Республике с начала пандемии

Число инфицированных кронавирусом в ДНР приближается к десяти тысячам Фото: Олег УКЛАДОВ

Исследования на заболевание COVID-19 22 ноября не проводили из-за плановой санитарной обработки лабораторий. Так что статистические данные на утро 23 ноября остаются теми же. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Таким образом, по состоянию на утро 23 ноября число случаев коронавируса в ДНР с начала пандемии по-прежнему составляет 9844 человек, из них на лечении находится 4332 пациента, выписаны 4597 человек, летальных случаев – 915.

— За сутки выявлено 48 случаев пневмоний, на 28 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 31. Всего на лечении 1821 пациентов с пневмониями, из них 495 на кислородной поддержке (+19 за сутки), — добавили в ведомстве.

Из-за случившейся эпидемиологической обстановки в ДНР в связи с коронавирусом и пневмонией в Минздраве напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций.

Тем временем в ЛНР медики сообщили о приросте летальных случаев за прошедшие сутки. От COVID-19 скончался один пациент. Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали уже 134 случая смерти пациентов.

Число инфицированных в ЛНР, по официальным данным, также в разы меньше, чем в ДНР. За все время диагноз коронавирус там установили 1745 жителям.

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