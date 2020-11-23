«Тюремный невроз»: Как во время пандемии сохранить семью

В семьях из - за коронавируса кризисных ситуаций стало больше Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В странах, где бушует ковид и введены ограничительные меры, число разводов возросло и тенденция сохраняется. А как у нас? – спросили мы донецкого психотерапевта, к.м.н. Виктора Смирненко.

- Ситуацию в республиках нельзя сравнивать с другими странами, - говорит Смирненко. - По многим семьям прошлась война. Кто – то расстался, а другие, наоборот, встретили свою любовь. Сейчас у нас и не может быть реальной статистики – люди не хотят стоять в очередях к чиновникам еще и из – за развода. Просто разрывают отношения, но не оформляют официально. По моим ощущениям, из – за ковида кризисных ситуаций стало больше. Снижение дохода, потеря работы, вынужденная самоизоляция – не каждая семья вынесет такие испытания.

Супруги стали соседями

- А кому тяжелее – мужчинам или женщинам?

- Вот когда в семье начинают бурно выяснять, и глубоко копать – кому тяжелее, то это только усугубит конфликт. Тяжело всем! Недавно зашел к однокурснице Светлане. Решил поэкспериментировать и зайти «по – советски» - то есть без спроса. Просто позвонил в дверь.

Еще со студенческих лет у нас с ней было здоровая состязательность – кто успешнее. Сейчас, конечно, не до этого. Просто решил навестить.

Света работает замом директора крупной рыбной базы, с весны ушла на удаленку. У мужа ситуация сложнее. Чем страшнее становилась эпидемия – тем все больше закручивали гайки в его офисе. Это тоже своего рода проявление психоза у начальства. Зарплату снизили, график ужесточили. Света как раз только провела мужа на работу и занялась своей. Встретила меня с телефоном в ухе и блокнотом в руке. Распихивала по розничным точкам сотни килограмм живого карпа.

За чашкой кофе моя несгибаемая, волевая соперница по жизни расплакалась. «Он думает, что если я дома – то мне легко, - жаловалась она. - Каждый день работает до поздна, приходит домой, ужинает и валится спать. Так – шесть дней в неделю. Потому что руководителем поставлена задача высиживать часы, а не работать на результат! Дети, дом, кухня – все на мне. А нужно же еще рыбу продавать: формировать заявки, следить за доставкой , делать отчеты. Из – за удаленки рабочий день бесконечен, выходных нет. К вечеру я превращаюсь в шипящую змею – опасная, злая и без голоса. Семьи нет давно, есть просто соседско – партнерские отношения. Как с малознакомым человеком в общежитии, когда вынуждены делить одну комнату».

«Легко находить минусы»!

- Есть в вашей практике случаи, когда вся семья на удаленке и счастливы вместе?

- Увы, нет. Особенно, если нахождение дома из – за потери работы. Чувство бессилия и потери контроля над ситуацией доводит людей до депрессии. Казалось бы, рассмотрите это приключение как отпуск, который решили провести дома. Но у меня даже язык не поворачивается такое посоветовать. Потому что в ответ услышу: стены давят; куда ни повернусь – везде она (он);

от него (нее) слышу только замечания и т.д. У психологов есть такой термин «тюремный невроз», когда возникают неконтролируемые вспышки агрессии, раздражительности, отчаяния. В таких случаях нужно проговаривать конфликтный момент в самом начале.

Ничего ненормального нет, что люди ссорятся, находясь 24 часа рядом изо дня в день. До ковидной истории в будни вы были вместе часа полтора – два днем (ночь не в счет). Эмоции тратились на коллег, транспорт, разговоры за обедом. А теперь есть только один человек рядом. И как же легко находить в нем минусы, делать замечания и пилить в режиме 24 на 7! А еще можно заняться самокопанием и тихо обнулять и добивать себя.

Но сохранить любимых, даже если они все время рядом, можно. Мой знакомый перед пандемией купил тур в Барселону, которой буквально «бредил». Границы закрыли, деньги пропали. Я думал, затоскует . Но он сказал мне : «Ничего, значит, у меня будет что – то другое!». Это я и себе взял на вооружение.

Советы эксперта

Не нужно слежки!

- Попробуйте каждый день проводить что – то вроде семейного антикризисного совета. Пусть каждый расскажет о проблемах. Только не перебивайте и не спорьте

- Дайте друг другу пространство и перестаньте следить. Даже в тесной квартире это можно сделать, если позволить супругу смотреть «его» фильм, к примеру.

- Сдерживайте себя. Нет идеальных людей, к каждому можно придраться

- Отвлекайтесь от тревожных мыслей каким – нибудь занятием. Лучше всего тревожиться «по расписанию» - минут 15 в день в определенное время. Это даст восхитительное чувство контроля над ситуацией.

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