Донецкий врач: переболевшие коронавирусом заражаются снова

Повторное заражение коронавирусом протекает более тяжело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Переболеть коронавирусом – еще не значит заручиться иммунитетом против него на будущее.

- Анализы у людей, перенесших коронавирус в самом начале пандемии в легкой форме или бессимптомно (из жалоб были только субфебрильная температура и отсутствие обоняния), показали, что у них нет иммунитета против ковида, - сообщила врач-пульмонолог, ассистент кафедры факультетской терапии имени А.Я. Губергрица Адила Зейналова.

Адила Адиловна рассказала несколько случаев из своей практики. Пациент перенес COVID-19 бессимптомно и через четыре месяца снова заболел ковидов. В этот раз инфекция проявилась фарингитом.

- Повторное заражение коронавирусом протекает более тяжело, - говорит Адила Зейналова.

Оказывается, коронавирус может проявиться не только сухим кашлем, а потом пневмонией. У Адилы Зейналовой был пациент, который раньше не знал, что такое гипертоническая болезнь. И вдруг с ним случился гипертонический криз: артериальное давление подскочило до 180 на 110. Компьютерная томография показала характерные для ковида изменения. Предположение подтвердил анализ.

- По данным зарубежных ученых, COVID-19 – нейротропный вирус, он поражает нервные окончания, - рассказывает Адила Адиловна. – Из-за последствий ковида участились случаи инсультов у молодежи.

В медицине даже появилось новое понятие постковидный синдром.

- Через время после выздоровления пациенты могут ощущать выраженную слабость с периодическим повышением температуры тела, могут быть панические атаки. У некоторых, у кого не было гипертонической болезни, скачет артериальное давление, - подчеркивает актуальность реабилитационных мер ассистент кафедры факультетской терапии имени Губергрица.

Когда в Республике появятся отделения для восстановления пациентов после ковидных пневмоний – неизвестно. А это не менее важно, чем новые инфекционные стационары. Медикам теперь нужно не только успевать вытаскивать людей с того света, но и возвращать их к полноценной жизни.

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