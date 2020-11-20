Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 ноября 2020 года: За все время Covid-19 в Республике диагностирован у 9621 жителя

Медикам Республики один день работы с пациентами, больными COVID-19, будет засчитываться за два Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявлен еще у 134 жителей.

- Проведено 811 исследований, из них выявлено 119 случаев заболевания и у 15 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была диагностирована у 9621 жителя. Из этого числа 4519 человек выздоровели и были выписаны.

В здравоохранительном ведомстве рассказали, что стационарное и амбулаторное лечение продолжают 4218 пациентов.

Зарегистрировано 884 летальных случая.

В Минздраве Республики рассказали, что за сутки зарегистрировано 20 летальных случаев.

- Скончались мужчины в возрасте от 29 до 83 лет и женщины в возрасте от 48 до 69 лет, - рассказали в министерстве.

За сутки выявлено 82 случая пневмоний, на 10 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 56. Всего на лечении 1767 пациентов с пневмониями, из них 498 на кислородной.

Также продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Напомним, Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ №396 от 18 ноября 2020 года о введении новой системы исчисления стажа для медицинских работников, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новая система заключается в том, что их один рабочий день засчитывается как два. При этом не обязательно работать в ковидном отделении. Этот же подход применяется к медработникам, которые осуществляют диагностику пациентов и вскрытие тел умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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