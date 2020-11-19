Цены от прошлогодних практически не отличается, вот только ассортимент пока не богатый Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Чуть больше месяца о отделяет нас от одного из главных торжеств – Нового года. Однако многие магазины уже начали продавать искусственные сосны, елочные украшения, гирлянды и сувениры. В крупных торговых сетях для этого выделили несколько десятков квадратных метров, создали специальные зоны, зайдя в которые тут же получаешь предпраздничный заряд энергии.

В Донецке началась подготовка к Новому году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Цены от прошлогодних практически не отличается, вот только ассортимент пока не богатый. Обещают пополнить его в ближайшее время. Предприниматели говорят, что в первую очередь хотят продать прошлогодние товары, а чуть позже будут выкладывать новое поступление.

- Основной пик продаж начинается в начале декабря, - рассказывает консультант одного из специализированных магазинов в центре Донецка. - В середине месяца большую часть товара разметают, а уже к концу идет спад. Второй пик приходится на 30-31 декабря.

Основной пик продаж начинается в начале декабря Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На рынках все, как всегда… лишь одно отличие – покупателей возле ларьков с новогодней атрибутикой значительно меньше и все они в защитных масках.

В этом году тренд сезона – елочная игрушка Деда Мороза, на лице которого также защитная маска. И сюда коронавирус внес свои коррективы.

- Эта елочная игрушка – действительно хит. Мне уже подруга из Воронежа сбрасывала фотографию Деда Мороза в маске, - говорит продавщица Марина. - Я их заказала, вот жду - когда привезут.

В Донецке началась подготовка к Новому году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Также в трендах этого года – елочные игрушки в виде масок, рулонов туалетной бумаги и упаковок гречки, а также шары с тематическими надписями.

Коронавирус ударил по новогоднему бизнесу. Это прекрасно понимают предприниматели. Именно поэтому многие в этом году сменили род деятельности или же перепрофилировались. В интернете появляется все больше объявлений «Дед Мороз по скайпу» или же «Персональное видеопоздравление от Деда Мороза».

В Донецке началась подготовка к Новому году Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Также по городу стали устанавливать елки. Одна из крупных торговых сетей уже установила «новогоднюю красавицу» возле столичного цирка, сейчас идет монтаж еще одной по проспекту Ильича. Главную елку Республики начнут собирать на площади Ленина в начале декабря. Какой она будет в этом году - по традиции расскажет мэр Донецка Алексей Кулемзин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знай наших: Девушки из Донецка и Харцызска поучаствуют в фестивале «World Beauty»

Красавицы вернулись с победой с международного конкурса в Москве (подробности)