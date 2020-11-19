Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 ноября 2020 года: Медикам Республики один день работы с пациентами, больными COVID-19, будет засчитываться за два

Медики ДНР уже десять месяцев находятся на передовой борьбы с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 219 жителей, а 18 – умерли. За это время после выздоровления от COVID-19 выписали 164 жителей.

- Проведено 972 исследования, из них выявлено 213 случаев заболевания (23%) и у 6 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 9487. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4196 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 4427. Из них 164 – за минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 18 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте от 58 до 97 лет и женщины в возрасте от 41 до 83 лет.

Также за сутки выявлено 72 случая пневмоний, на 7 случаев меньше, чем за предыдущий день. 55 человек госпитализировали. Всего на лечении 1834 пациентов с пневмониями, из них 504 на кислородной поддержке (+13 за сутки).

Тем временем, Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ №396 от 18 ноября 2020 года о введении новой системы исчисления стажа для медицинских работников, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новая система заключается в том, что их один рабочий день засчитывается как два. При этом не обязательно работать в ковидном отделении. Этот же подход применяется к медработникам, которые осуществляют диагностику пациентов и вскрытие тел умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19.

— Стаж работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, подтверждается учреждениями здравоохранения ДНР, в которых трудоустроен медицинский работник, на основании справки о периоде работы по ликвидации вспышки коронавирусной инфекции, форма и порядок выдачи которой утверждаются Министерством здравоохранения ДНР, — говорится в тексте указа.

Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

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