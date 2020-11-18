Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 ноября 2020 года: За все время выздоровели 4256 человек

Число выздоровевших больше, чем больных COVID-19 на данный момент Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки медики в ДНР провели 763 исследования анализов потенциально больных коронавирусом. У 150 человек диагноз подтвердился, еще восьми поставили его клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 17 ноября проведено 763 исследования, из них выявлено 150 случаев заболевания (19,7%) и у 8 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Кроме того, зарегистрировано 16 летальных случаев – мужчины в возрасте от 53 до 85 лет и женщины в возрасте от 61 до 83 лет. За сутки выписано 26 человек, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии случаев заболевания коронавирусом в ДНР было зафиксировано 9268, из них: на лечении находится 4159 пациентов, выписаны 4256 человека, летальных случаев – 846.

При этом продолжается борьба с волной заболеваний пневмонией. Всего на лечении сейчас находится 1938 пациентов с таким диагнозом, из них 512 находится на кислородной поддержке.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в ведомстве.

Тем временем школы и вузы ДНР приступили к учебе в очном режиме. Но в социальных сетях жители Республики продолжают обсуждать, насколько это решение было принято верно. Поэтому на портале «Мнение» общественного движения «Донецкая Республика» появилась петиция с просьбой вернуть дистанционное обучение, чтобы остановить темпы роста больных COVID-19.

В Республике продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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Отдать свой голос «за» или «против» инициативы можно на портале «Мнение» (подробнее)