Международный фестиваль «Пиано-форум» пройдет в Донецке

Положительные эмоции от музыки - тоже профилактическое средство от сезонных хворей. Фото: filarmonia-donetsk.ru

Международный фестиваль фортепианного искусства «Пиано-форум» состоится в Донецке с 5 по 12 декабря.

Меломанов ждет настоящий праздник. Фото: filarmonia-donetsk.ru

- Дорогие друзья, у меня радостное известие! Вопреки всем трудностям и сложностям, Донецкая государственная академическая филармония готовится к проведению международного фестиваля фортепианного искусства «Пиано-форум», - сообщил генеральный директор и художественный руководитель филармонии Александр Парецкий. – Шесть гостей из Москвы! 12 талантливых пианистов! Шесть грандиозных программ! Три концерта с симфоническим оркестром! Два дирижёра! Музыка Бетховена, Шопена, Рахманинова, Шуберта и других гениальных композиторов. Спасибо, Министерство культуры ДНР! Надеемся, фестиваль поддержит и общественная организация «РУССКИЙ ЦЕНТР». С нетерпением ждём встречи с замечательными пианистами. В программах «Звёзды российского академизма» и «BEETHOVEN`S GRAND CONCERT» примут участие известные российские мэтры: непревзойдённый скрипач, заслуженный артист России Александр Тростянский и блистательная виолончелистка Ольга Галочкина.

Фестиваль будет проходить с 5 по 12 декабря. Билеты уже в продаже. Руководитель филармонии добавил, что когда отменился гитарный фестиваль «Хрустальные струны», который должен был традиционно пройти в ноябре, все уже было потеряли надежду на то, что «Пиано-форуму» в этом году быть.Но всё-таки в нашей жизни есть ещё место чему-то хорошему!

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