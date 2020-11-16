Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 ноября 2020 года: Лечение продолжают 3973 человека

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 8959 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что15 ноября, исследования на коронавирус в ДНР не проводились.

- Исследования на заболевание Covid-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении.

В Минздраве ДНР рассказали, что за все время ковидная инфекция была зарегистрирована у 8959 жителей. Из этого числа 4174 человека выздоровели и были выписаны из больниц.

С начала пандемии зарегистрировано 812 летальных случаев.

- На лечении (стационарном и амбулаторном) – 3973 пациента, - сказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

В министерстве здравоохранения ДНР отметили, что за сутки в Республике выявлен 61 случай пневмоний. Это, по данным Минздрава, на 24 случая меньше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализирован 31, - говорят в здравоохранительном ведомстве. - Всего на лечении 2137 пациентов с пневмониями, из них 509 на кислородной поддержке.

Напомним, что продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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