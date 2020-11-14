Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 ноября 2020 года: За сутки 220 новых диагностированных случаев заболевания COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 220 жителей, а 22 – умерли. За это время после выздоровления от COVID-19 выписали 56 жителей.

- Проведено 526 исследований, из них выявлено 186 случаев заболевания (35,4%) и у 34 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 8788. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 3826 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 4171. Из них 56 – за минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 22 летальных случая – умерли мужчины в возрасте от 55 до 90 лет и женщины в возрасте от 55 до 84 лет.

Также за сутки выявлено 118 случаев пневмоний, на 15 случаев больше, чем за предыдущий день. 82 человек госпитализировали. Всего на лечении 2052 пациентов с пневмониями, из них 503 на кислородной поддержке (+23 за сутки).

Также медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В случае возникновения первых признаков любого острого респираторного вирусного заболевания: повышения температуры тела, появления кашля, насморка и особенно — одышки — необходимо сразу вызвать медработника на дом. В зависимости от симптомов врач принимает решение, оставить больного на домашнем лечении или отправить в стационар.

Тем временем, в пятницу, 13 ноября, через гуманитарный коридор в Еленовке на территорию Республики запущено 24 автомобиля и 99 человек. В сторону Украины проследовали 16 машин и 49 человек.

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком теперь работает с 9.00 до 16.30 по московскому времени. Связано это с тем, что украинская сторона в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час - до 17.00 по московскому времени.

Напомним, что сейчас в ДНР на линии разграничения работает только один пункт пересечения «Еленовка» – «Новотроицкое». По нему пропуск людей осуществляется два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.

Прибывшие жители заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19 или проходят платное тестирование на КПВВ. В случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту пребывания А в случае положительного результата – направляются в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

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