«Интернет-банк»: Какие возможности даст новая услуга ЦРБ ДНР

Запуск системы «Интернет-банк» ожидается в ближайшее время Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Уже в скором времени Центральный Республиканский банк запустит новую услугу для клиентов «Интернет-банк». К ней уже подключены сотрудники ЦРБ, в данный момент идет тестирование системы.

- Банком осуществляется процесс опытно-промышленной эксплуатации и доработки продукта, реализованного на современной IT-платформе, - рассказали в Центральном Республиканском банке. - Запуск системы «Интернет-банк» ожидается в ближайшее время

В ЦРБ отметили, что эта система по своим возможностям и техническим характеристикам отвечает современным тенденциям банковского сервиса и позволяет физическому лицу управлять своими счетами в удобное для него время с компьютера или мобильного телефона.

Какие возможности даст «Интернет-банк»:

переводить деньги между собственными счетами;

переводить деньги с карты на карту между физическими лицами;

переводить деньги по предоставленным реквизитам на счета физических лиц, физических лиц-предпринимателей, юридических лиц;

оплатить налоги, сборы и прочие платежи в бюджет, штрафы ГАИ;

пополнить мобильный телефон и интернет Республиканского оператора связи «Феникс»;

произвести оплату в пользу поставщиков более 130 услуг (интернет, кабельное ТВ, телефония и т.д.)

узнать остатки и движение по своим счетам.

- Перечень поставщиков услуг и организаций, чьи услуги можно оплатить через систему дистанционного обслуживания «Интернет - банк» для физических лиц будет постоянно расширяться, - подчеркнули в ЦРБ ДНР.

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