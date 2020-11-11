«Оказать помощь в опасном районе, в условиях массового поступления пострадавших»: Медики ЛНР проводят тренировки

В ходе тренировки медики совершенствует навыки оказания первой медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 по 14 ноября в Луганской Народной Республике проводятся плановые тренировки сил органов управления и сил гражданской защиты.

- Будет отработано проведение комплексных мероприятий медицинского обеспечения, а также эвакуация населения из опасной зоны в пункты временного размещения, - говорит министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. - На сегодняшний день учреждения здравоохранения Республики, а также силы и средства Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф полностью готовы к приему условно пострадавших.

По словам министра такие тренировки нужны для повышения квалификации и отработки слаженности действий всех служб.

- В ходе тренировки медики совершенствует навыки оказания первой медицинской помощи в условно опасном районе, в условиях массового поступления пострадавших, а также в полевых условиях, для чего разворачивается полевой медицинский госпиталь, который отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным медицинским учреждениям. Это и лаборатории, и диагностические отделения, изоляторы и операционные, - рассказала Пащенко.

Глава здравоохранительного ведомства отметила, что для качественного оказания необходимой помощи – внедряются передовые технологии.

- Проведение тренировочных мероприятий никак не скажется на качестве оказания медицинской помощи гражданам Республики, которая будет осуществляться в плановом порядке, - подчеркнула министр здравоохранения ЛНР.

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