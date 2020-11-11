«Оказать помощь в опасном районе, в условиях массового поступления пострадавших»: Медики ЛНР проводят тренировки

В ходе тренировки медики совершенствует навыки оказания первой медицинской помощи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 10 по 14 ноября в Луганской Народной Республике проводятся плановые тренировки сил органов управления и сил гражданской защиты.
- Будет отработано проведение комплексных мероприятий медицинского обеспечения, а также эвакуация населения из опасной зоны в пункты временного размещения, - говорит министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. - На сегодняшний день учреждения здравоохранения Республики, а также силы и средства Республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф полностью готовы к приему условно пострадавших.
По словам министра такие тренировки нужны для повышения квалификации и отработки слаженности действий всех служб.
- В ходе тренировки медики совершенствует навыки оказания первой медицинской помощи в условно опасном районе, в условиях массового поступления пострадавших, а также в полевых условиях, для чего разворачивается полевой медицинский госпиталь, который отвечает всем требованиям, предъявляемым к современным медицинским учреждениям. Это и лаборатории, и диагностические отделения, изоляторы и операционные, - рассказала Пащенко.
Глава здравоохранительного ведомства отметила, что для качественного оказания необходимой помощи – внедряются передовые технологии.
- Проведение тренировочных мероприятий никак не скажется на качестве оказания медицинской помощи гражданам Республики, которая будет осуществляться в плановом порядке, - подчеркнула министр здравоохранения ЛНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подсчет «Комсомолки»: носят ли жители Донецка маски
Наши корреспонденты проверяли, как горожане соблюдают требования, направленные на противодействие распространению коронавируса (подробности)