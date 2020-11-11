Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 ноября 2020 года: Зарегистрировано 205 случаев заражения, 117 выздоровевших, 20 смертей

За все время ковидная инфекция в Республике была диагностирована у 8198 жителей Фото: Артем КИЛЬКИН

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявили еще у 205 жителей.

- За последние сутки в ДНР проведено 681 исследование, из них выявлено 199 случая заболевания и у 6 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сказали в Минздраве Республики.

В здравоохранительном ведомстве ДНР рассказали, что за сутки от коронавируса излечились 117 человек. Зарегистрировано 20 летальных случаев.

За все время ковидная инфекция в Республике была диагностирована у 8198 жителей. Из этого числа 3879 человек выздоровели и были выписаны. Зарегистрировано 724 летальных случая. Стационарное и амбулаторное лечение продолжают 3595 пациентов.

Кроме этого, за сутки выявлено 113 случаев пневмоний, по данным министерства здравоохранения, это на 18 случаев меньше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализировано 74, - говорят в ведомстве. - Всего на лечении 2151 пациентов с пневмониями, из них 503 на кислородной поддержке.

Напомним, что в начале октября Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился усилить надзорный контроль за соблюдением действующих ограничительных мер в борьбе с COVID-19.

Тем временем, с 16 ноября возобновляется очный процесс обучения для студентов 1-3 курсов университетов.

Кстати, «Комсомолка» провела подсчет, носят ли жители Республики маски.

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