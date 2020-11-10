Главный врач макеевской рудничной больницы: С марта реанимационные койки у нас не пустовали

COVID-19 выявляют все у большего числа обратившихся за медицинской помощью Фото: Иван МАКЕЕВ

В Донецкой Народной Республике стационары для лечения больных коронавирусом переполнены.

- Конечно, хотелось бы передышки, - сказала главный врач Рудничной больницы Макеевки Анна Рудниченко, отвечая на вопрос телеканала «Оплот» об интенсивности пандемии. - На пике работаем уже полгода.

Макеевская больница, перепрофилированная под госпитальную базу, первой начала принимать пациентов с ковидными пневмониями.

- Наши пятнадцать реанимационных коек с весны ни одного дня не пустовали, - говорит Анна Александровна.

- Что с тех пор изменилось?

- Раньше к нам переводили больных, состояние которых ухудшалось и уже требовало кислородной поддержки. А теперь жители, особенно молодого возраста, массово поступают в тяжелом состоянии прямо из дома (сейчас в Республике в обязательном порядке не госпитализируют с легкой или бессимптомной формой заболевания COVID-19. – Авт.).

- Почему так получается?

- Многие пытаются лечиться самостоятельно. В соответствии с рекомендациями для медперсонала, которые есть в социальных сетях и на различных медицинских информресурсах. Все протоколы по ведению коронавируса выложены во всемирную сеть. Как необходимы умения, чтобы, допустим, лобзиком выпиливать красивые вещи, так и в нашем деле: вылечит только опытный врач. А самолечение недопустимо!

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