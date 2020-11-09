Масочный режим в ДНР: Какие штрафы за нарушение

Пожилые люди теперь даже на улице не снимают маски Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Масочный режим в ДНР снова стал популярной темой. Власти усилили контроль за соблюдением ограничительных мер в борьбе с COVID-19. И напомнили жителям об ответственности за нарушения. Теперь люди вынуждены надевать маски в общественных местах. А немало пожилых жителей, которые и вовсе не снимают этот атрибут даже на улице.

Чаще людей пугает даже не штраф, а опасность подцепить новую заразу. Ведь совсем не до геройства, когда только официальное количество заразившихся идет на сотни, а умерших – на десятки.

И все же нелишне напомнить, на какую сумму можно «влететь» нарушителям масочного режима. Итак, за невыполнение противоэпидемических мер (в том числе за нахождение без маски в общественном месте) предусмотрены следующие штрафы:

- для граждан - от 100 до 500 руб. (при повторном нарушении – от 1 000 до 3 000 руб.);

- для должностных лиц и ФЛП — от 1 000 до 5 000 руб. (при повторном нарушении – от 5 000 до 10 000 руб.);

Не стоит забывать и о более высокой ответственности за другие действия:

- если действия (бездействие) повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или его смерть – от 30 000 до 50 000 руб.;

- за уклонение лица с подозрением на COVID-19 от обследования, обязательной самоизоляции или обязательной госпитализации — от 5 000 до 10 000 руб.;

- за самовольное оставление места обязательной самоизоляции или госпитализации лицом, у которого подозревают COVID-19, — от 10 000 до 20 000 руб., а больным COVID-19 — от 20 000 до 40 000 руб.;

- за распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений: для граждан — от 1 000 до 5 000 руб., для должностных лиц и ФЛП — от 5 000 до 10 000 руб.

Существует и уголовная ответственность.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей: штраф от 500 000 до 1 000 000 руб. / штраф в размере заработной платы или иного дохода, осужденного от 3-х до 5 лет / лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1-го до 3-х лет / принудительные работы от 1-го до 3-х лет / лишение свободы от 1-го до 3-х лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей: штраф от 1 000 000 до 2 000 000 руб. / штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 4-х до 5 лет / лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3-х до 5 лет / принудительные работы от 3-х до 5 лет / лишение свободы от 3-х до 5 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц: принудительные работы на срок от 4-х до 5 лет / лишение свободы от 5 до 7 лет.

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