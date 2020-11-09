Коронавирус в ДНР, последние новости на 9 ноября 2020 года: Почти половина заболевших COVID-19 жителей уже выздоровели

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за период пандемии заболели 7795 жителей. Из них 3694 человека выздоровели, а 687 – умерли. Об этом сегодня сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Также в ведомстве проинформировали, что 8 ноября исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.

- Всего на 9 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 7795. На лечении сейчас находятся 3414 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 3694. Количество умерших – 687, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Кроме этого, за сутки выявлено 76 случаев пневмоний, 37 человек госпитализированы. Всего на лечении 2287 пациентов с пневмониями, из них 496 на кислородной поддержке (+24 за сутки).

Также медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В случае возникновения первых признаков любого острого респираторного вирусного заболевания: повышения температуры тела, появления кашля, насморка и особенно — одышки — необходимо сразу вызвать медработника на дом. В зависимости от симптомов врач принимает решение, оставить больного на домашнем лечении или отправить в стационар.

Тем временем, сегодня возобновился пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Пункт будет работать до 18.00 по московскому времени.

Напомним, что сейчас в ДНР на линии разграничения работает только один пункт пересечения «Еленовка» – «Новотроицкое». По нему пропуск людей осуществляется два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.

Прибывшие жители заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19 или проходят платное тестирование на КПВВ. В случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту пребывания А в случае положительного результата – направляются в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

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