«Мечтает обрести любящую семью и больше никогда не болеть раком»: В Донецке открыли сбор на лечение 13-летнего Егора Бойко

Мальчик уже проходил курс дорогостоящего лечения, но борьба за жизнь еще не окончена. Фото: Время добрых

Открыт сбор денег на лечение смертельно больного 13-летнего Егора Бойко, сообщили в донецком благотворительном фонде «Время добрых». В 2019 году врачи поставили диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Мальчик уже проходил курс дорогостоящего лечения, но борьба за жизнь еще не окончена. Предстоит еще один курс.

- Без противорецидивного лечения онкология может убить Егора! – отметили волонтеры.

В благотворительном фонде рассказывают, что Егор – сирота.

- Для любой семьи синонимы слова «рак» - страх, боль и слезы. А если заболевает любимый ребенок, родители готовы сделать все возможное и невозможное, лишь бы болезнь отступила. А что, если семьи нет? Что если ребенок вынужден сам бороться за свою жизнь? – задаются вопросом волонтеры. - Егор мечтает жить без боли и рака, но для исполнения этой детской мечты необходимо дорогостоящее лечение. У Егора нет родителей, но есть мы с вами.

Основное лечение Егор завершил полгода назад. Парень вернулся в интернат, в томе место, которое заменило ему родной дом.

- Усталость и одиночество все еще тяжелым следом отпечатались в грустных глазах Егора, - говорят в фонде «Время добрых». - Сейчас ему 13 лет и в его возрасте мальчишки мечтают о новых гаджетах и поездках на море с друзьями. У Егора всего две мечты: обрести любящую семью и больше никогда не болеть раком. Но судьба все никак не торопиться их исполнять. Родители все не находятся, а угроза возникновения рецидива существует.

На лечение Егора Бойко необходимо собрать 546 тысяч рублей.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

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Приват Банк 5168742208750004 (Сорокина О.М.)

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