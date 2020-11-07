Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 ноября 2020 года: Число выявленных заболевших перевалило за 200

Ажиотаж в аптеках Донецка постепенно проходит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медики ДНР диагностировали 209 новых фактов заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Рост числа случаев COVID-19 в стране связан с увеличением количества проводимых исследований, заявили сегодня в министерстве здравоохранения.

- За 6 ноября проведено 496 исследований, из них выявлено 193 случая заболевания и у 16 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. Рост числа подтвержденных случаев COVID-19 связан с увеличением количества проводимых исследований, – сказано в сообщении.

Уточняется, что за указанный период выздоровели 76 человек. Умерли 12 жителей с коронавирусом – мужчины в возрасте от 54 до 85 лет и женщины в возрасте от 65 до 83 лет.

В середине октября и.о. министра здравоохранения ДНР Александра Оприщенко отмечал, что за сутки в ДНР проводится 320 тестов на коронавирус. По его словам, этого явно недостаточно, и к ноябрю число тестов должно вырасти.

Тем не менее, в школах ДНР возобновлена учеба, а студенты 1-3 курсов вузов Республики приступят к очной форме обучения уже с этого понедельника, 9 ноября.

Также стало известно, что вчера, 6 ноября, девяносто три человека въехало в ДНР из подконтрольной Украине территории в рамках действия гуманитарного коридора. Границы ДНР и ЛНР остаются закрытыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нашего мальчика мы ждали девять лет»: В Донецке идет борьба за жизнь 2-х месячного Гордея

Ребенок родился с отсутствием желчного пузыря и желчевыводящих протоков (подробнее)