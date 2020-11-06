Коронавирус в ДНР, последние новости на 6 ноября 2020 года: На фоне ковида наступает грипп и пневмония

Медики ДНР борются с волной коронавируса и пневмонии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В прошедшие сутки медики в лаборатории провели 502 исследования анализов на наличие коронавируса в организме граждан с подозрение на заражение коронавирусом. Из них выявлено 191 случай заболевания. А еще у 9 человек диагноз COVID-19 был установлен клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.
— За последние сутки в ДНР проведено 502 исследования, из них выявлено 191 случай заболевания (38%) и у 9 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.
В общей сложности с начала пандемии коронавируса в ДНР было выявлено 7485 случаев заболевания. На лечении на данный момент находится 3205 пациентов, выписаны 3617 человек, летальных случаев – 663.
Также за сутки выявлено 137 случаев пневмоний. Это на 31 случай больше, чем за прошедшие сутки. 87 пациентов с таким диагнозом сразу госпитализировали.
Терапевт Татьяна Иванцова рассказала «КП» как работается в условиях борьбы с коронавирусом. COVID-19 по ее словам добрался и до врачей. Нагрузка на оставшихся все увеличивается. А на фоне коронавируса потихоньку наступает грипп. Обилия вакцин пока нет.. Чтобы привиться, остается все меньше времени. Когда в декабре наступит эпидемия – вакцина станет не нужна.
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