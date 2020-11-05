Что делал президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер в ЛНР

Маурер приехал в Республику в третий раз. Фото: МККК

Сегодня, 5 ноября, Луганскую Народную Республику посетил президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер. Он прибыл в ЛНР через контрольно-пропускной пункт на линии разграничения в районе Станицы Луганской, где его уже встречали представители государства – министр иностранных дел Владислав Дейнего и представитель Контактной группы Ольга Кобцева.

- Это уже не первый его визит, - говорит Кобцева. - Господин Маурер приезжает уже в третий раз в Республику, и определенная отчетность непосредственно офиса МККК на нашей территории о выполненных работах, и мы проговариваем работу на перспективу.

Ольга Кобцева рассказала, что президент Красного Креста встретился с Главой ЛНР Леонидом Пасечником.

- В Доме правительства в Луганске состоялась встреча с главой Республики, где мы обсудили важные вопросы, - отметила она. - В ходе встречи удалось устранить некоторое недопонимание как со стороны МККК, так и со стороны Республики.

Представитель ЛНР в ТКГ подчеркнула, что стороны договорились не только о продолжении взаимного сотрудничества, а и обсудили возможность расширения такого сотрудничества.

Также, в рамках реализации вопросов поиска без вести пропавших, Маурер побывал в лаборатории ДНК.

В завершении дня, президент Красного Креста позитивно оценил результаты своей поездки в Республику.

- Очень рад, что смог сегодня приехать в Луганск, что состоялась встреча между нашими представителями и представителями этих территорий. Мы очень рады, что договорились и дальше будем вместе конструктивно работать, - говорит Петер Маурер. - Рад встрече с главой Республики. Мы уточнили, на каком уровне сотрудничества мы находимся, и куда мы хотим в будущем двигаться.

Петер Маурер - президент Международного комитета Красного Креста. Родился в 1956 году в Туне, Швейцария. Дипломатическую карьеру начал в 1987 году, работал в Швейцарской дипломатической службе. В 2012 году возглавил МККК, увеличив исторический бюджет с 1,1 млрд. швейцарских франков в 2011 году до более 1,6 млрд. швейцарских франков в 2015 году. Запустил первую в мире схему «гуманитарного влияния». С 2019 года сопредседатель Группы высокого уровня по гуманитарному инвестированию Всемирного экономического форума.

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