Спасатели ДНР отреагируют на любую кризисную ситуацию

С 10 по 14 ноября республики Донбасса потренируются совместно реагировать на возможные кризисные ситуации, вызванные угрозой со стороны Киева. Фото: МЧС ДНР

МЧС ДНР провело проверку готовности своих подразделений к проведению совместных действий по реагированию на кризисные ситуации. Об этом сегодня сообщили в спасательном ведомстве.

МЧС убедилось в готовности своих подразделений. Фото: МЧС ДНР

МЧС убедилось в готовности своих подразделений. Фото: МЧС ДНР

- В МЧС ДНР был проведен смотр готовности спасательных и пожарно-спасательных подразделений, во время которого был организован сбор личного состава, проверена инженерная, спасательная, специальная и пожарно-спасательная техника, - говорится в сообщении.

МЧС убедилось в готовности своих подразделений. Фото: МЧС ДНР

МЧС убедилось в готовности своих подразделений. Фото: МЧС ДНР

Особое внимание уделялось состоянию техники и навыкам спасателей, необходимых при ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

С 10 по 14 ноября запланирована отработка совместных действий ведомств ДНР и ЛНР на случай кризисов, вызванных угрозой со стороны Украины.

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