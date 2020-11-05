Как живет Донецкий театр кукол

Спектакль «Дорога в Вифлеем» поставил главный режисер театра Анатолий Поляк (3 слева). Фото: архив театра кукол

Проходя мимо Донецкого академического театра кукол, нельзя не обратить внимания на репертуар. В нем значатся старые сказки, в которых добро побеждает зло. Это всеми любимые «Колобок» и «Золушка», «Кот в сапогах» и «Сказка про Емелю»... На них воспитывались наши бабушки и дедушки, мамы и папы, на них выросли и мы - нынешняя молодежь. Но знают ли их современные дети? Об этом мы решили поговорить с руководителем литературно-драматургической части Светланой Куралех, проработавшей в театре больше сорока лет.

В репертуаре только хорошая литература

- Ведут ли родители своих детей на ваши спектакли или же сейчас основная масса ребят отдает предпочтение «Лунтикам» и «Смешарикам» в лучшем случае?

- На пустые залы мы не жалуемся. Да, конечно, нынешние дети любят смотреть современные мультики. С появлением интернета и телевизоров в каждой квартире возникла возможность смотреть все, что душе угодно. Но родители понимают, что наши старые добрые сказки плохому не научат. Театр кукол остаётся любимым зрелищем, попав куда впервые в своей жизни, дети видят, как сказочные персонажи оживают на их глазах, разговаривают, поют, танцуют… И не только: куклы воспитывают наших зрителей, помогают расти хорошими людьми. Поэтому родители и приводят своих детей к нам в театр.

Светлана Куралех. Фото: архив театра кукол

- Чем руководствуется театр при выборе репертуара?

- Наше кредо - брать во внимание только хорошую литературу, в основе своей - классику. Этого принципа придерживается главный режиссер, он передается и творческой молодёжи. В нашем действующем репертуаре есть постановки по произведениям Гоголя, Толстого, Перро, Андерсена, Чуковского... Много спектаклей по мотивам русских народных сказок. Работаем и с современными произведениями. Особое место в репертуаре занимает библейская притча «Дорога в Вифлеем» современного белорусского автора С.Ковалёва.

Очень важно при этом, чтобы каждый спектакль был ярким зрелищем, сказочным живым чудом, которое не может заменить ни телевизор, ни компьютер, ни планшет. Мы хотим сохранить верность своему жанру. Театр кукол - это особый вид искусства. Известный кукольник Евгений Сперанский называл его даже «странным». На самом же деле у нас множество возможностей: ростовые куклы, куклы на ходулях, перчаточные куклы, планшетные, тростевые, марионетки и даже тени… Диапазон жанров - от традиционной интерактивной сказки до современного феерического шоу.

Спектакль «Золушка». Фото: архив театра кукол

Открывались под звуки канонады

- Как война повлияла на работу театра?

- Начало войны было сложным для всех временем. Наш театр - не исключение. Кто-то уехал, кто-то остался жить в обстреливаемых районах. Да и в этот район прилетали снаряды. Несмотря на все трудности, мы первыми из театров открыли сезон во время войны в 2014 году. Открывались под звуки канонады. Пришло очень много людей. Родители плакали и говорили: «Раз вы открылись - значит, есть надежда на то, что все у нас будет хорошо».

Потом начали выезжать на фестивали в Россию. «Стойкий оловянный солдатик» уже во время войны мы показывали в Москве на фестивале «Рыжее настроение». Получили два приза. Первый - приз зрительских симпатий, второй - за мужество и преданность профессии. Через несколько лет в Москве, уже в театре им. Образцова, на Международных фестивалях театров кукол с большим успехом прошли наши спектакли «Волшебная лампа Аладдина» и «Дорога в Вифлеем». Потом ездили с этими работами в Самару. В Чебоксарах для детей с особенностями развития мы показывали спектакль «Цветное молоко». Привезли его в прямом смысле слова в небольшом сундучке. Его очень удобно перевозить из-за компактности, что очень упростило наш проезд в Чебоксары и обратно.

- Какой самый маленький и компактный спектакль?

- Как раз «Цветное молоко» из такого числа. А есть ещё «Ты, я и… кукольник». Его можно назвать «спектаклем в чемодане». Две маленькие куклы - Полоска и Крапинка. Кукольник достает их из чемодана, и начинается история. Никак они не могут друг с другом помириться. А все потому, что одна - в крапинку, а другая - в полоску. Куклы начинают выяснять отношения. В итоге понимают, что в жизни не бывает все просто и гладко. Иногда приходится искать компромисс, чтобы прийти к миру и согласию. Отбросив взаимные упреки, они начинают дружить, принимая друг друга такими, какие есть. Если задуматься, то это проблема нашего современного общества. Люди часто не могут найти общий язык только потому, что разные.

Выезд на гастроли. Фото: архив театра кукол

- Приходится ли осовременивать спектакли, адаптировать их под вкусы нового поколения?

- Специально мы это не делаем, жизнь сама вносит корректировки. В театр пришли молодые артисты, недавние дети, которые выросли на наших спектаклях. При поддержке главного режиссера они попробовали поставить новогодний утренник. Решили включить в него нынешних героев мультфильмов, которых дети принимают на «ура». При этом оставили персонажей из старых сказок. Без связки прошлого и настоящего нет гармонии, так происходит в каждом виде искусства. С каждым разом получалось все лучше и лучше. И уже стало традицией, что постановку новогодних представлений доверяют молодёжи. В этом году у нас будет новогодний утренник под названием «Леди Баг и Супер-кот - самый храбрый Новый год». Герои современные. Но это будет не просто развлечение и смех. Мы хотим оставить в голове каждого ребенка что-то хорошее, научить чему-то доброму. Здесь превалирует тема храбрости.

- Казалось бы - просто сказки для детей, а ведь они многому способны научить и взрослых...

- В любой сказке самое главное - это то, что добро побеждает зло. Может, избитая фраза, но так и есть. С малых лет дети должны понимать, что в любом случае справедливость восторжествует, главное - быть добрым, храбрым и творить хорошие дела. Важно сохранить свой человеческий облик и моральные принципы, иначе мы просто озвереем. Сказки в этом помогают. И не только детям.

Богатая история маленького театра

Первые куклы в Донбассе появились в конце 1933 года. У истоков Донецкого кукольного стояли корифеи театральной сцены Виктор Добровольский и Любовь Гаккебуш. Кажется невероятным, что художники такого уровня нашли время для того, чтобы создать при Донецком музыкально-драматическом театре, где они тогда работали, театр кукол.

Первая труппа театра. Фото: архив театра кукол

Трудились в свободное от основной работы время, но взялись за дело с таким восторгом и энтузиазмом, что вскоре в репертуаре появилась первая постановка «Юные патриоты».

- Мне выпало счастье слышать о том, как начинался наш театр, из уст первого директора Виктора Николаевича Добровольского. Это сейчас у нас команда единомышленников - профессиональных режиссёров, актёров, художников, мастеров кукол. А первый коллектив Донецкого театра кукол в составе 8 человек самостоятельно сооружал декорации, мастерил, изготавливал персонажей. Актёры разъезжали с представлениями по шахтам и заводам, а в выходные дни ставили ширму прямо на большой сцене… Как ждали этих встреч юные зрители! Дети радовались, аплодировали, прорывались за кулисы, чтобы посмотреть на кукол.

История Донецкого кукольного театра по-настоящему богата. В ней много ярких страниц, и она продолжается. Если попытаться изложить ее в книге - наверняка наберется несколько томов. Если честно, написать эту книгу - моя мечта.