«Почему-то военный Донецк мне гораздо ближе благополучной Эстонии»: взгляд жителя Европы

Есть те, кто бежит из Донбасса, а есть те, кого тянет сюда, как магнитом. Фото: Евгении Ка

ЧАСТЬ 1

Онижедети! Им можно все!

Если говорить о воспитании детей, то оно сильно отличается в эстонских и русских семьях. У первых все идет по сценарию «ребенку можно все». Ему не делают замечаний, даже когда поведение выходит за рамки приличия. Сами грани приличий стерты: здесь не учат ответственности, детям не бывает стыдно за свои поступки перед старшими, они растут с осознанием своей исключительности и избранности. Сейчас я говорю об основной массе, тенденции. Понятно, что исключения бывают, и чаще всего это русские семьи.

Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Фото: Евгении Ка

Образование в школах у нас бесплатное, а вот кружков бесплатных вы не найдете. Скажем, фигурное катание обойдется в 130 евро в месяц, а кроме того, расходы на костюмы, коньки и т.д. В вузах, как и у вас, есть бесплатное обучение, но попасть на бюджет очень непросто. В среднем год учебы обходится в 2-3 тысячи евро, поэтому многие вынуждены брать кредиты на обучение, с отсрочкой выплаты через несколько лет.

Очень отличается менталитет людей. Например, элементарная вежливость. У нас вы не встретите, чтобы в общественном транспорте уступали место пожилым или женщинам (помните, вот это в воспитании - весь мир для меня?) Я однажды была очень удивлена, когда в транспорте мужчина вдруг встал и предложил мне свое место. А потом услышала характерный говор и поняла, что это - гастарбайтер из Украины.

Дорогая, платим пополам!

Еще у вас люди отзывчивее и добрее, вы не так равнодушны, как европейцы. И дай Бог, чтобы вы такими остались. У нас в подъезде однажды случился семейный скандал: я услышала крики женщины и была единственной, кто выглянул и сходил узнать, что происходит. А это было время, когда все уже вернулись с работы. Не отреагировал ни один человек! Знаете, разбушевавшийся глава семьи даже притих, увидев, что кто-то пришел на крики.

Отношения между полами в Донбассе и Европе очень отличаются Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Я не могу, конечно, говорить за всех, люди встречаются разные. Но столь радушных, гостеприимных, небезразличных жителей, каких я встретила в Донбассе, у нас нет. В Эстонии такие больше, как исключение.

Отношения между полами - отдельная тема. Защита интересов людей нетрадиционной ориентации часто берется на вооружение политическими партиями. Это не только требования легализации браков для представителей сексуальных меньшинств, но и разрешения на усыновление ими детей. У нас давно не редкость гей-парады. И хотя я достаточно спокойно отношусь к подобным сообществам, но, по-моему, впору защищать обычных людей. То же самое касается борьбы за равные права мужчин и женщин.

Для нас это естественно - уступить место пожилому человеку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаете, в Донецке мне было очень приятно, когда на деловой встрече знакомый заплатил за меня в кафе, а когда я попыталась спорить, он настоял на своем. У нас бы мужчина не стал возражать и позволил бы мне оплатить счет. У вас мужчины, в большинстве своем, такие джентльмены, у них сохранились понятия чести и уважения к женщине. Причем это не обязательно, когда мужчина ухаживает за женщиной, такое рыцарское отношение встречала и среди коллег, приятелей или даже от незнакомых мужчин. У нас нередко процветает бытовой альфонсизм, у мужчин утрачено чувство, что это он - добытчик в семье. Такой может годами искать себя и с радостью жить на шее жены, которая тянет порой две работы.

Эстонца предпочтут русскому

Но самый больной вопрос - это идеология. Вся история у нас переврана, а точнее, перечеркнута, особенно все, что касается Великой Отечественной войны. Мой сын, когда еще был школьником, как-то вернулся с уроков и говорит:

- Мама, наш преподаватель истории сказал, что в ваших новых учебниках написана ложь. Он, как учитель, обязан обращаться к ним, но сказал, что будет делать это только для галочки, а рассказывать будет то, как все происходило на самом деле!

В Донбассе смогли отстоять историю Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ведь существует столько исторических материалов, доказанных фактов, но разве молодому поколению это надо? Нашу молодежь уже давно воспитывают в духе русофобства, рассказывая, как СССР оккупировал великую Эстляндию. Всю ложь, которую несет о России Запад, здесь подхватывают и радостно соглашаются с ней. Абсолютно по такому же сценарию, как на Украине.

Бессмертный полк Донбасса Фото: Юлия АНДРИЕНКО

То же самое касается веры. У нас не отмечаются на государственном уровне православные праздники такие, как Рождество или Пасха. Зато католическое Рождество - выходной день в стране.

Кстати, дискриминация русских есть во всем - от банальной неприязни до препятствий при устройстве на работу. Вам, конечно, никогда не скажут, что в вас что-то не устраивает, но предпочтут трудоустроить эстонца. Комплекс маленького народа! А самые мерзкие - это «выруси»: те, кто, являясь исконно русскими, во всем подобострастно поддакивают эстонцам, чтобы заслужить их лояльность, предавая свои корни.

Ряд европейских протестантских церквей пошел по пути церковного признания и благословения однополых союзов. Фото: Евгении Ка

Женщины - красивые, еда - настоящая

Знаешь, для меня лучшим комплиментом было, когда мне сказали, что я похожа на дончанку. Ваши женщины очень красивые! Я побывала и в прифронтовых селах, каким-то образом и там жительницы умудряются быть ухоженными и с маникюром. Эстонки же от природы не слишком красивы, они не будут так прихорашиваться и краситься, наденут, что поудобней - и вперед. Они слишком европеизировались, глобализация делает их всех одинаковыми. А у вас совсем другое дело! Приятно вокруг посмотреть, я буквально любовалась вашими женщинами, их вкусом.

Еще у вас очень вкусная еда. Она настоящая! У нас нередко, когда начинаешь готовить мясо, от него исходит запах пенициллина. Хорошие продукты тоже есть, но стоят они очень дорого и не всем по карману. Чтобы сэкономить, часто идут на хитрости, не соблюдая технологии. Молочные продукты не выдерживают никакой критики, а самые вкусные продукты в Эстонию завозятся из более бедных стран - Латвии, Литвы и той же Украины.

Облака над Донбассом особенные. Фото: Евгении Ка

К тому же, у вас невероятный воздух. Он прозрачный, какой-то чистый, видно далеко-далеко. А у нас в Эстонии воздух серый и никогда не бывает таких белых пушистых облаков. Не сравнить ни с Питером, ни с Донбассом. У нас промозгло, сыро, постоянная влажность, отсутствие солнца. Из-за этого заболевания суставов диагностируют даже у молодежи, прием витамина Д показан круглый год. Климат у вас, конечно, замечательный. Это еще одна причина, почему я хочу жить в Донецке.

Не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто все в Европе плохо, мне просто хотелось развенчать основные мифы о жизни у нас.

Думаю, придет время, война окончится, вы будете с Россией, все постепенно возродится и сюда еще будут стремиться приехать, чтобы остаться жить. Я с большим уважением отношусь к дончанам и хочу, чтобы они не теряли надежды на мир.

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