Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 ноября 2020 года: От COVID-19 выздоровели еще 46 человек

В ДНР наблюдается сложная эпидситуация по коронавирусу и пневмонии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДНР наблюдает рост больных коронавирусом и пневмонией. Так, за прошедшие сутки COVID-19 в Республике выявили еще у 134 человек, а еще у 158 – подтвердился диагноз пневмония. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 3 ноября проведено 417 исследований, из них выявлено 134 случая заболевания Covid-19 (32,1%). За сутки выписано 46 человек. Кроме того, зарегистрировано 23 летальных случая – мужчины в возрасте от 59 до 85 лет и женщины в возрасте от 60 до 85 лет. За сутки выявлено 158 случаев пневмоний, как и за прошедшие сутки, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в ДНР было выявлен 7204 человек. Из них на лечении сейчас находится 3018 пациентов, выписаны 3563 человека, летальных случаев – 623.

С недавнего времени врачи в ДНР также борются с волной пациентов с пневмонией. Всего на лечении на данный момент находится 2269 пациентов с таким диагнозом, из них 518 необходима кислородная поддержка.

Тем временем стало известно, что коронавирус победил генеральный директор-художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий. Он рассказал, как перенес опасный вирус.

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