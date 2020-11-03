Дневник переболевшего коронавирусом: Каждое просветление воспринималось как возвращение к жизни

Александр Парецкий

Дорогие мои друзья! Спасибо всем, кто мысленно был в эти тяжёлые дни со мной! Спасибо всем, кто переживал, волновался, поддерживал, даже просто любопытствовал, проявляя неравнодушие... Простите, что не отвечал на сообщения и звонки... Не до того было… Низкий поклон тем, кто оказывал в течение всей моей болезни помощь и содействие! Спасибо Богу за то, что Вы есть в моей жизни! Отдельная благодарность моей любимой супруге! Она воистину мой ангел-хранитель.

Уж каким мерам безопасности я ни следовал в работе и общении, но коронавирус меня не обошёл, а прошёлся по мне хорошенько... Счастлив за тех, кто заболевание переносит легко. За таких можно искренне порадоваться! К сожалению, не всем так везёт. Мой случай оказался далеко не из лёгких, поэтому после недельного лечения дома я всё же оказался в больнице. Моя благодарность медицинским работникам не имеет границ! Они - истинные герои! Рискуют каждую минуту! Мои ангелы-медсёстры: Алла Сергеевна, Елена Николаевна и Светлана Ивановна. Сколько же им приходится терпеть! Люди такие разные! Некоторые больные лучше врачей «знают» чем лечить, как лечить, какой антибиотик отменить, какой добавить, чем сбивать температуру, чем не сбивать... Это беда... И с такими пациентами этим терпеливым людям приходится работать каждый день!

Хочу поблагодарить замечательных специалистов, кураторов и консультантов лечения Елену Анатольевну и Нину Заурьевну, заведующего отделением Евгения Владимировича и лечащего врача Екатерину Викторовну. Я намерено не называю фамилии, потому что все, кого я упоминаю, это - собирательные образы героев нашего времени, в числе которых и главные врачи, и простые, но такие же героичные санитарочки Ольга, Людмила, Анна, Юлия, делающие уборку в палатах и раздающие завтрак-обед-ужин... Они достойны всех наград и поощрений! Врачи в ДНР есть! Замечательные врачи! Но в нынешней ситуации их, конечно, не хватает на всех больных!

Несколько дней для меня были критическими. Известия о смерти от коронавирусной инфекции в Луганске известного музыканта, автора гимна ЛНР Юрия Дерского, директора нашего Донецкого театра кукол Виктора Старикова, главного дирижёра Тюменского филармонического оркестра Евгения Шестакова и концертмейстера группы тромбонов нашего оркестра Александра Горобца повергли в шок и невероятно давили психологически. Все эти люди – активные, бодрые, полные жизни и энергии, творчества и планов. Они несправедливо сгорели буквально за 2-3 недели.

У меня же каждое просветление воспринималось как возвращение к жизни. Обоняние пропадало буквально на день, температура (нереальные скачки), разгорающийся мучительный кашель... Боли в горле и задолженности носа не было совсем. Симптомы очень индивидуальны для всех. На этом фоне публикации о надуманности ковида в социальных сетях воспринимаются с негодованием! Когда ты здоров, дышишь полной грудью, сатурация, пульс, температура в норме, то, конечно, ты по-другому воспринимаешь действительность и демонстрируешь свой скептицизм... А когда наоборот, в прямом смысле прощаешься с жизнью, то понимаешь, что простая маска за 10 рублей может спасти чью-то жизнь! Реально спасти и не нужно рассказывать о бессмысленности ношения масок и распространять эту ересь. Уже известно, что основной путь заражения коронавирусной инфекцией - воздушно-капельный. Контингент в больнице очень разный. Кажется, я оказался самым молодым пациентом в отделении. Много людей пенсионного возраста. В палате, помимо меня, мужчины 54 лет и 71 года.

Сейчас тесты на коронавирус у меня отрицательные. На следующей неделе планирую приступить к работе.

Хочу посоветовать всем не заниматься необдуманным самолечением! Самолечение при пневмонии опасно для жизни! Лечение, даже амбулаторное, необходимо проводить под наблюдением врача! Температура выше 37,5 на протяжении 2-3-х дней - повод для беспокойства! Можно упустить драгоценное время для своевременных действий! И последнее - сократите по возможности количество физических контактов в период эпидемии, пока не заболели, переведите работу и общение в режим интернет и телефонной связи! Вокруг нас невероятное количество носителей вируса, которые об этом могут и не подозревать, но кого-то могут в буквальном смысле убить! Желаю всем сознательности, аккуратности, осторожности и крепкого здоровья с иммунитетом от всех возможных вирусов! Всех люблю! Будьте здоровы!

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