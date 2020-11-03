Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 ноября 2020 года: За сутки почти 200 новых случаев

У медиков сейчас настоящая передовая Фото: Иван МАКЕЕВ

Сто девяносто семь новых случаев COVID-19 выявлено в ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

Уточняется, что в отчетный период из лечебных учреждений ДНР выписаны 48 человек. Кроме того, в минувшие 24 часа зарегистрировано 22 летальных случая – мужчины в возрасте от 45 до 79 лет и женщины в возрасте от 46 до 82 лет.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 7070 случаев заболевания: выписаны 3517 человек, проходят лечение 2953, умерли 600.

Накануне, сто десять человек въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 2 ноября.

- Второго ноября функционировал на въезд-выезд контрольно-пропускной пункт «Еленовка», на территорию Республики запущено 23 транспортных средства, 110 человек, – сказано в сообщении.

В МЧС добавили, что на территорию Украины проследовало 13 транспортных средств и 42 человека.

Тем временем, в ДНР школьники приступили к занятиям. В ЛНР пока решили оставить очно-заочную форму обучения. Очная форма введена для учеников начальной школы, а также выпускных классов, ученики с 5 по 8 класс пока продолжают заниматься в дистанционном режиме.

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