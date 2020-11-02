Жители Республики теперь могут воспользоваться услугами ЕРЦ на дому

ЕРЦ запустил платную услугу. Фото: minjust-dnr.ru

Единый регистрационный центр ДНР организовал выездную услугу приема и выдачи документов для жителей Республики.

- Для граждан, которые по различным причинам не могут самостоятельно явиться в отдел ЕРЦ для заказа предоставления государственной услуги, предусмотрена выездная услуга приема и выдачи документов, - сообщил руководитель ЕРЦ Владислав Вишневский.

Он уточнил, что в выездном формате можно заказать оформление документов в сфере технической инвентаризации, регистрации вещных прав на недвижимое имущество, подать заявление на выдачу повторных актов гражданского состояния, на оценку, перевод и прочее.

- Услуга включает помощь в заполнении заявлений, формирование необходимого пакета документов и изготовление нужных ксерокопий, - говорит Вишневский. - После выезда документы сопровождаются в соответствующие госорганы. Об их готовности заказчик будет уведомлен через SMS.

Стоимость услуги по приему документов - 1700 рублей.

Также осуществляется выезд работника ЕРЦ к заявителю для выдачи документов. Ее стоимость – 1300 рублей.

Также можно заказать комплексную услугу (прием и выдача документа) за 2100 рублей.

Подать заявку можно по телефонам: (062) 335-04-26, (062)-335-68-17, а также по электронной почте.

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