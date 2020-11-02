Дикие, но симпатичные: Топ-7 самых милых животных контактного зоопарка в Донецке

Кошачьи лемуры с удовольствием берут еду из рук Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В одном из торговых центров Донецка расположился необычный зоопарк. Он появился уже во время войны, и теперь горожане и гости города могут отдохнуть здесь целым семьями. В уникальном уголке дикой природы соседствуют 40 видов животных - от кроликов и морских свинок до степной рыси и енотов. Все эти зверушки не представляют прямой опасности для человека – к ним в вольеры можно заходить, гладить и кормить.

- Все звери родились в неволе, поэтому спокойные и уравновешенные, - показывает экскурсовод Ксения Левченко. - На каждого у нас есть паспорт с отметками о сделанных прививках.

В контактном зоопарке вольеры расположены близко друг к другу. Питомцы обитают рядом, но таким соседством вполне довольны.

1. СТЕПНАЯ РЫСЬ (КАРАКАЛ)

Останавливаемся возле клетки с хищником. Из таблички на вольере узнаю, что рысь зовут Элвис, она может рычать, как леопард, и способен прыгать на расстояние до 4 метров. Оказывается, прирученный каракал - хороший защитник. Может, с собакой он и не сравнится, но способен защитить своего хозяина от злоумышленников, поясняют работники зоопарка.

Дикие, но симпатичные Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Захожу в вольер. Ксения закрывает за нами дверь. Элвис смотрит на посетителей с деревянного настила.

- Можете погладить его за ушами и вокруг головы - он это любит, - разрешает экскурсовод.

Присаживаюсь рядом с рысью и кладу руку ей на голову. Степному хищнику нравятся мои поглаживания, и страх улетучивается мгновенно. Захотелось даже стать хозяином этому большому коту.

- А что он ест?

- Он полностью мясоед. В рационе – сырая говядина, цыплята, иногда – свинина. Элвиса кормят два раза в день: утром и вечером.

2. КОШАЧИЙ ЛЕМУР

В следующем вольере обнимается пара лемуров - Джулиан и Глория. К необычным приматам тоже можно зайти внутрь, но они не дают себя гладить. Зато с удовольствием берут еду прямо из рук: любят изюм, сами чистят бананы.

- Они ведут себя, как коты, и постоянно мурчат, - говорит Ксения. – Лемуры с удовольствием играют игрушками, катают мячики, а когда надоедает – делают друг другу массаж.

- Соседи по зоопарку их не беспокоят?

- Могут возмутиться, когда попугай Рико много болтает или кричит. Тогда они начинают выть, как волки. На Рико это сразу действует. Еще они смешно умеют копировать голоса людей.

3. ПОПУГАЙ АРА

Дикие, но симпатичные Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Привет, - неожиданно услышал я, когда Ксения показывала овечку Доли.

- Это Рико.

- По-моему этот попугай еще недавно сидел в клетке, - замечаю я.

- Мы, когда приходим, снимаем замок с его клетки. И когда ему хочется погулять, сам открывает дверцу.

Большой яркий попугай Рико, будто из фильма о джунглях.

- Попугаи ара очень умны, - продолжает Ксения. - Запоминают до 2 тысяч слов. Рико смешно воспроизводит звуки за людьми, иногда даже обзывается.

- Что он чаще всего повторяет?

- У нас недалеко отсюда есть вольер с белками. Бывает, детишки кричат: «Ой, мама, смотри: белки, белки!» И он часто стал повторять: «Белка, белка».

- А чем лакомится?

- Семечками и грецкими орехами. Обязательно добавляем в рацион – творог, отварной хек, креветки, курица и перепелиный яйца. Он все это уплетает с большим удовольствием.

4. КАРЛИКОВАЯ ИГРУНКА

Дикие, но симпатичные Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дикие, но симпатичные Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На табличке вольера надпись: «Кинг и Конг». Заходим туда. Мне на плечи запрыгивает вначале одна, а потом вторая крошечная обезьянка.

- Это два мальчика. Они уже взрослые, весят по 250 граммов, - рассказывает Ксения. - Игрунка – самая маленькая обезьянка в мире.

Дикие, но симпатичные Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Они совсем нестрашные.

- Это с виду. Игрунки, если их обидеть, могут укусить за мочку уха.

- Неужели таких милых существ могут обидеть?

- Очень часто до того, как зайти в клетку, посетители зоопарка стучат по сетке, бьют по ней. Животные пугаются и запоминают это. Мы всегда просим, чтобы наших питомцев не дразнили.

- Что едят игрунки?

- Они любят малину, виноград, морскую рыбу нежирных сортов, креветок.

5. ХОХЛАТЫЙ ДИКОБРАЗ

Дикие, но симпатичные Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В следующем вольере пара хохлатых дикобразов. Знакомимся – это Энни и Паштет. Как только я зашел внутрь вольера, один из них сразу же уперся об меня передними лапами.

- Все посетители, без исключения, боятся дикобразов, - удивляется Ксения. – Хотя это очень добрые животные. Бытует ошибочное мнение, что дикобразы стреляются иголками. Но даже в дикой природе они этого не делают. Только в случае, когда испугаются или обо что-то потрутся, могут их сбросить.

Дикие, но симпатичные Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Когда иголки остаются в вольере, сотрудники зоопарка дарят их посетителям на память. Дикобразов можно угостить овощами или зеленью (но приносить с собой корм нельзя, угощения можно получить только на месте) и погладить.

6. АЛЬПАКА

В контактном зоопарке живет Тедди из семейства верблюжьих. У него огромные, как блюдца, черные глаза.

- Альпаки - сородичи Лам, - узнаю от экскурсовода. - Посетители любят его гладить, но если животное не захочет, чтобы его трогали, то сделать этого не даст. А вот за бурячок позволит себя и погладить, и даже потискать.

По словам Ксении, Тедди становится очень забавным после стрижки – на маленьком туловище остается неестественно большая, нестриженая голова.

- Время от времени Тедди обстригаем, потому что ему становится тяжело ходить, - говорят в зоопарке.

Дикие, но симпатичные Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

7. ЕНОТ ПОЛОСКУН

Заходим в вольер к енотам. Здесь все напоминает игровую площадку для детей. Посередине стоит деревянный домик. Рядом – установленные сотрудниками самодельные качели. Еноты раскачивают шину от легкового автомобиля, подвешенную на канатах к потолку, и запрыгивают на привязанную к колесу фанерку.

- И как из шкур таких милых существ, некоторые могут делать шубы? – возмущается экскурсовод.

В вольере живут три енота: две самки и самец.

- Недавно к Сталле с Майей подсадили Яшу. Надеемся, будет потомство. Но пока они не очень ладят между собой. Яша что-то пытается предпринять, а мы ждем, - смеется Ксения.

Непоседливая троица не дает посетителям заскучать. Животные на лету выхватывают из рук гостей железные ведерка с угощениями и залазят на самый верх вольера.

- А еще еноты любят все полоскать в воде, - говорит Ксения. - Мы приносит им тазики, в которых они стирают свои игрушки и сами купаются.

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