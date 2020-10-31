Коронавирус в ДНР, последние новости на 31 октября 2020 года: По гумкоридору в Республику въехало 119 человек

Медики находят каждый день больше сотни больных коронавирусом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По данным полученным в лаборатории 30 октября, в ДНР выявлено еще 162 жителя с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 30 октября, выявлено 162 случая заболевания. Кроме того, зарегистрировано 24 летальных случаев – мужчины в возрасте от 48 до 84 лет и женщины в возрасте от 56 до 78 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в ДНР был выявлен у 6780 жителей, из них на лечении находится 2758 пациентов, выписаны 2467 человек, летальных случаев – 555.

Кроме того, за прошедшие сутки у 175 человек выявили вирусную пневмонию. Это на восемь заболевших больше, чем за предыдущий отчетный период. Всего же на лечении с таким диагнозом находится 2267 пациентов, из них 445 на кислородной поддержке.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в пятницу, 30 октября, на линии разграничении ДНР и Украины на КПВВ «Еленовка» работал гуманитарный коридор. По подсчетам пресс-службы МЧС ДНР на территорию Республики через него попало 119 человек. А на украинскую сторону выехало 10 авто и чуть больше полусотни человек.

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