В многострадальной Горловке новые жертвы среди мирных граждан Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Тела троих мужчин с минно-взрывными ранениями обнаружены в Никитовском районе Горловки.

- В дежурную часть Никитовского районного отдела полиции Горловки поступило сообщение об обнаружении троих мужчин без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили три трупа с минно-взрывными ранениями. По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

Изначально рассматривались три версии - обстрел, работа беспилотника и неосторожное обращение со взрывоопасным предметом. Сообщается о том, что мужчины хотели самостоятельно распилить неизвестное устройство.

Можно обвинять несчастных в беспечности, а можно вспомнить, что земля Донбасса нашпигована минными ловушками, от которых не застрахован никто. Были известны случаи, когда люди подрывались при посещении кладбищ или у себя на огороде. А потому главным виновником всему этому является Украина, которая шесть лет уничтожает прежде цветущий край.

Ранее о возможности наступательных действий со стороны ВСУ заявил военкор Юрий Котенок, предположив обострение уже в конце этого года.

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