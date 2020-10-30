Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 октября 2020 года: С понедельника школьники приступят к учебе

Каникулы у школьников ДНР продолжались месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сто восемьдесят пять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в ДНР за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

Уточняется, что в отчетный период из лечебных учреждений ДНР выписаны 308 человек. Еще 23 пациента скончались: среди них – мужчины в возрасте от 59 до 94 лет и женщины в возрасте от 34 до 82 лет.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Республике всего подтверждено 6618 случаев заболевания: выписаны 3423 человека, проходят лечение 2664, умер 531 заболевший.

Кроме того, медиками ДНР за сутки было зарегистрировано 167 случаев пневмоний, 85 человек госпитализированы. Всего на лечении 2216 пациентов с воспалением легких, из них 493 на кислородной поддержке.

При этом минобразования ДНР принято решение, что после продолжительных осенних каникул школьники Республики со второго ноября выходят на учебу.

Занятия будут проходить очно, однако, руководителям школ рекомендовано рассмотреть возможность установления разного времени начала занятий, чтобы максимально разобщить учеников.

Также рекомендовано сократить продолжительность аудиторных учебных занятий на пять минут, чтобы увеличить время перемен между уроками для проведения дезинфекции, проветривания, организации питания в две смены.

В Минздраве также напомнили жителям о важности соблюдения профилактических мер и санитарно-гигиенических рекомендаций. В частности, необходимо держать социальную дистанцию, проветривать помещения, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей, надевать маску в общественных местах.

Тем временем, вчера в ДНР пришел 99-й гуманитарный конвой из Российской Федерации. Министерством здравоохранения получено около 65 тонн груза.

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