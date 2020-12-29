Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 223 жителя, а 21 – умер. За это время 157 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.- Проведено 447 исследований, из них выявлен 171 случай заболевания (38,3%) и у 52 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 14898. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4897 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 8663. Летальных случаев – 1338.Также за сутки выявлены 126 случаев пневмоний, на 24 случая больше, чем за предыдущий день. 103 человека госпитализированы. Всего на лечении 1760 пациентов с пневмониями, из них 654 на кислородной поддержке (+28 за сутки).Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.Тем временем, во время ежегодного обращения к Народному Совету Глава Республики Денис Пушилин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Республике остается под контролем.- Уходящий 2020 год стал очередным вызовом для всех нас. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в реализацию многих поставленных задач. Мы были вынуждены сконцентрировать все наши силы на вопросах, связанных с недопущением распространения в Республике COVID-19 и сохранением жизни и здоровья наших граждан. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что нам это удалось. Благодаря вовремя введенным превентивным мерам, героическим подвигам наших медиков и общей сплоченности ситуация была и остается под контролем, - сказал Денис Пушилин.Он отметил, что это еще раз показывает, что сила Донбасса в его единении и приверженности общим целям, поэтому любые, даже самые непреодолимые трудности мы в силах решить.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДумали, что родинка неопасная: 29-летняя дончанка столкнулась с тяжелым заболеваниемУ Екатерины Сергеевой есть высокие шансы победить рак, но нужна помощь (подробнее)