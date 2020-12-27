Жизнь 29-летней Екатерины Сергеевой можно назвать счастливой: любящий муж, две дочки – 8 и 3 лет и любимое дело, которое приносило ей удовольствие. В какой-то момент она даже сказала, что достигла всего, о чем мечтала. И вдруг, как гром среди ясного неба, диагноз.Врачи ничего не заподозрили- Еще пару лет назад я заметила, что изменился цвет родинки на левом плече. Врачи сказали, все нормально и не стоит беспокоиться. А вскоре воспалился лимфоузел рядом с этой родинкой. Я обратилась к хирургу, но он ограничился назначением антибиотика, - рассказывает Екатерина. – И тогда мы с мужем поехали в онкологию. Там врачи заподозрили меланому. А когда сделали операцию и посмотрели гистологию, диагноз подтвердился. Мне поставили меланому третьей стадии.Начались поиски лечения.- С этим диагнозом неплохо научились справляться в России. При меланоме сегодня не применяют химию, она малоэффективна. Мне предложили иммунотерапию, - признается девушка. – Это препарат «Опдиво», потребуется курс не меньше года. Препарат помогает иммунитету «распознавать» клетки меланомы и сражаться с ними. Это лекарство в специальных холодильниках доставляют из Израиля в Москву, а затем – в Донецк. Очень важны сроки доставки, чтобы не сбился курс лечения. Но самая большая проблема – это стоимость препарата. Она стартует от 83 тысяч рублей. А в месяц нужно сделать две капельницы. В зависимости от динамики, врачи будут корректировать лечение и назначать еще дополнительные препараты.Все это расходы, которые не под силу семье девушки.Надежду дарят простые людиЯсно, что предстоит долгий путь к выздоровлению, который осложняется отсутствием у Екатерины российского гражданства, тогда можно было бы получить квоту на лечение.- У меня имеется гражданство ЛНР, и я хотела бы подать документы на паспорт РФ, но между республиками закрыты границы. Я писала в штаб, обращалась на сайт Пушилина, приложила все выписки, результаты гистологии – результата ноль, - говорит Катя. – А у нас, к сожалению, нет времени сидеть и ждать. Поэтому обращаемся к людям за помощью.Девушка говорит, что была до слез тронута отзывчивостью неравнодушных граждан.- Все, с кем я познакомилась, дарят мне веру в победу. Я безмерно благодарна каждому. Поразила женщина, на вид 72-х лет, она совершенно одна, ее сына еще в 16 лет сбила машина, муж погиб, родственников нет. У нее также проблемы со здоровьем, но она оказала материальную помощь и попросила не сдаваться. И таких людей вокруг оказалось немало, я не имею права их подвести, - горячо говорит она.Мы все можем помочь нашей землячке побороть смертельный диагноз. Для этого нужно всего лишь перечислить посильную для себя сумму на один из этих счетов:Карта Сбербанка России: 5469520021508718 - на маму Перовская Л. М.Карта Приват банка: 4149499106823766 - сестра Ткаченко АннаКарта ЦРБ ДНР на мужа Сергеев Д. С. 1081279971245808ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Донецке перевернулся автобус, следовавший из ДокучаевскаПострадали четыре человека, в том числе ребенок (подробнее)