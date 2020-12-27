За все время коронавирус в ДНР выявили у 14 671 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.- За 26 декабря проведено 243 исследования, из них выявлен 131 случай заболевания и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.За сутки в Республике у 92 человек выявили пневмонию.- Это на 17 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Из них госпитализирован 66. Всего на лечении 1800 пациентов с пневмониями, из них 634 на кислородной поддержке (плюс 21 за сутки), - говорится в сообщении.На сегодня в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4848 пациентов, выписаны – 8506 человек, летальных случаев - 1317.Всего в мире на утро 27 декабря 80 718 796 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 469 414 за сутки).Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Осторожно, скользко! Что делать, если вы упали на ступеньках в общественном местеКорреспондент «Комсомолки» разбирался, кто несет ответственность за скользкие ступени в магазинах, аптеках и других публичных местах (подробнее)