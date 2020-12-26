На Украине разворачивается кампания по блокированию пенсионных выплат жителям ДНР и ЛНР. Об этом заявляют украинские правозащитники. Таким образом, подтверждается прогноз, который недавно сделала «Комсомолка».В общественной организации «Донбасс SOS» рассказали, что к ним на «горячую линию» звонят переселенцы, которым отделения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) обещают заблокировать либо уже заблокировали выплаты. При этом в ПФУ ссылаются в устной форме на то, что дончане и луганчане не прошли идентификацию.Напомним, что Кабинет министров Украины принял постановление №1098 от 11 ноября 2020 года. В документе говорится, что если пенсии перечисляются на платежную карту и в течение года по карте не проводились операции лично получателем, а банком в течение года не проводилась физическая идентификация лица, – начинается процедура проверки. От пенсионера требуют пройти идентификацию. Нужно лично в кассе отделения «Ощадбанка» снять хотя бы 100 гривен. Онлайн-переводы не считаются операцией, которая подтверждает личность пенсионера.Правозащитники «Донбасс SOS» обращают внимание, что требования ПФУ об идентификации переселенцев незаконны. И разъясняют, что делать, если столкнулись с такой ситуацией.Прежде всего, надо помнить, что с 12 марта 2020 года на всей территории Украины действует карантин. Сейчас он продлен до 28 февраля 2021 года.Согласно п. 4 Заключительных положений базового «карантинного» Закона Украины № 540 от 30.03.2020, в период карантина и в течение 30 дней с даты его окончания переселенцы должны продолжать получать пенсии и любые социальные выплаты, которые были назначены им до того, как карантин начался, то есть до 12 марта.Кроме того, в период карантина и в течение 30 дней с даты его окончания «Ощадбанк» не может заблокировать счета переселенцев в связи с тем, что они не прошли идентификацию (п. 3 Заключительных положений Закона Украины № 530 от 17.03.2020).Следовательно, к переселенцам также не может быть применен 17-й пункт Порядка выплаты пенсий о приостановке пенсии в случае непрохождения идентификации и верификации в течение года.- Если вы сталкиваетесь с незаконными угрозами или действиями сотрудников Пенсионного фонда, то ссылайтесь на эти нормы законов. Если сотрудники на местах не знают, как действовать – обращайтесь в областные управления ПФУ. Информацию о ситуации можно получить также на «горячей линии» Пенсионного фонда 0 800 503 753, – дают совет юристы.Также отмечают, что если и обращение в ПФУ не помогает, то можно пожаловаться в Министерство социальной политики. Или по телефону 1545 в Правительственном контактном центре.Впрочем, и там могут «послать» пенсионера на… идентификацию. Ведь после выхода постановления №1098 никто из украинских чиновников не сделал разъяснение, насколько применим этот документ к жителям республик Донбасса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакую ловушку готовит Украина для пенсионеров ДонбассаВ новом году начнется масштабная проверка получателей выплат в «Ощадбанке» (подробнее)