25 декабря на главной площади Донецка елка зажгла свои огни. В этом году на вершине 23-метровой новогодней красавицы белая звезда со стробоскопическим эффектом. Главная елка Республики украшена новыми бантами, звездами, колокольчиками и подарочными мешочками, а также - светодиодными фигурами ярко красных, зеленых и желтых цветов. В этом году лесную красавицу опоясывает светящаяся гирлянда, которая на полкилометра длинее той, что была в прошлом году.Гуляния на площади Ленина начались в три часа дня. Ближе к вечеру погода стала портиться, пошел ледяной дождь. Но это нисколько не помешало празднику. На сцене шла театрализованная концертная программа «Новогодняя сказка», в то время как Дед Мороз со Снегурочкой с дончанами водили хороводы.На площади угощали бесплатным чаем из самовара. Детворе было раздолье. Вместе с родителями ребятишки фотографировались возле артобъектов. В этом году организаторы подготовили сорок новогодних фотозон.Глава города Алексей Кулемзин поздравил всех с наступающими праздниками.- Уходящий год был крайне сложным. Но он еще больше сплотил нас; мы в очередной раз проявили донецкий характер и верность выбранному курсу.В наступающем году желаю здоровья, счастья, любви, мира и пусть Бог бережет нашу землю. С натупающим 2021 годом! – сказал Алексей Валерьевич.После его выступления под аплодисменты собравшихся зажглись огни гирлянды общей протяженностью в 3,5 километра. И сразу же началась концертная программа «Новогодний серпантин».Как «КП» сообщала своим читателям, с 26 по 30 декабря каждый день на площади Ленина будут проходить театрализованные конкурсно-развлекательные программы для детей «Новогодние сказки». До восьми часов вечера там будет звучать новогодняя музыка «Музыкальная феерия».31 декабря на главной площади столицы в течение пяти часов под открытым небом будет проходить дискотека «Волшебство Нового года». Начало - в 22.00.- В праздничном мероприятии будут участвовать популярные диджеи и очаровательные танцовщицы в ярких и нарядных костюмах. В программе: игры, викторины, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступления творческих коллективов Республики, а также яркий, незабываемый фейерверк под бой Курантов, - сообщила «Комсомольской правде» начальник управления культуры администрации города Донецка Алена Элиосидзе.