В МВД ДНР сделали официальное заявление о работе полиции в новогодние праздники. В Республике с 31 декабря по 10 января отменили комендантский час. Вполне логично, что в это период будут усилены меры по охране общественного порядка и общественной безопасности, предупреждению и пресечению нарушений.Прежде всего, в МВД напомнили дончанам о необходимости носить с собой документы, удостоверяющие личность. И если владельцы паспортов ДНР и РФ могут чувствовать себя относительно спокойно, то к обладателям украинского документа могут возникнуть вопросы.- В настоящий момент отсутствуют образцы для проведения сравнительного исследования выданных на территории Украины паспортов. В связи с этим, сотрудники Министерства внутренних дел ДНР не имеют возможности определить легитимность указанного документа и установить личность владельца, — объяснил заместитель министра внутренних дел Дмитрий Тареев.Поэтому при подозрении на причастность к противозаконной деятельности владельцев украинских паспортов будут доставлять в ближайшее подразделение полиции для установления личности и дактилоскопирования.- Эти меры вызваны необходимостью борьбы с диверсантами и предупреждению правонарушений, - сказал замминистра.Впрочем, чтобы не попасть в полицию, должны соблюдать нормы поведения все жители. Особенно ответственно относиться к употреблению спиртного. К этому призывают в МВД.Напомним, что аналогичный порядок проверки владельцев паспортов Украины применялся в начале января нынешнего года. Тогда тоже на праздники отменяли действие комендантского часа.Кстати, за минувший год значительно увеличилось количество жителей ДНР, получивших республиканские паспорта. Их сейчас 600 тысяч.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год в ДНР 2021: Приостановка комендантского часа, 11 выходных и утренники для детейГлава Республики снял некоторые ограничения на Новый год в ДНР 2021 (подробнее)